प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में नहीं हैं डॉक्टर, डिलीवरी की सुविधा बंद

सिवनी. स्वास्थ्य विभाग की उपेक्षा से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बखारी में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफी समय से यहां न ही डॉक्टर पदस्थ हैं और न ही सहायक कर्मचारी। स्वास्थ्य केन्द्र में सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं को हो रही है। मरीज स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचते हैं, लेकिन उचित इलाज व जांच की सुविधा न होने से उन्हें मायूस वापस लौटना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि दो वर्ष पहले स्वास्थ्य केन्द्र में डिलीवरी की सुविधा बंद कर दी गई है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को लंबी दूरी तय कर जिला अस्पताल जाना पड़ता है। छह माह पहले ग्राम रामगढ़ ढाना की एक गर्भवती महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया था, लेकिन यहां कोई महिला चिकित्सक न होने के कारण उसे छपारा ले जाया गया। हालांकि प्रसव पीड़ा ज्यादा होने के कारण महिला ने रास्ते में बच्चे को जन्म दिया। गनीमत रही कि मां और बच्चे की जान बच गई। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी दी गई थी, इसके बावजूद भी जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार ऐसी स्थिति बनी है, जब मरीजों की जान पर बन आई है।