रिपोर्ट का इंतजार, एसडीओपी समेत 11 पुलिसकर्मियों पर होगी एफआईआर

हवाला कारोबारियों से मिले एक करोड़ 25 लाख

सिवनी पुलिस ने हवाला कारोबारियों से अब तक 2 करोड़ 70 लाख रुपए जब्त किए हैं। बता दें कि निलंबित पुलिसकर्मियों से एक करोड़ 45 लाख रुपए मिले थे। जिन्हें जब्त कर कोतवाली में रखवाया गया। इसके बाद नागपुर से दो आरोपियों से एक करोड़ 25 लाख रुपए और मिले हैं। लखनवाड़ा थाना पुलिस ने हवाला कारोबारियों पर संगठित अपराध के तहत मामला दर्ज कर अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पहले एक करोड़ 45 करोड़ रुपए जब्त किए थे। इसके बाद नागपुर जांच करने पहुंची सिवनी पुलिस ने आरोपी अवकाश जैन से एक करोड़ रुपए एवं अमन गुरनानी से 25 लाख रुपए जब्त किए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इससे पहले हवाला कारोबार से जुड़े आरोपी सोहन परमार, शेख मुख्तार, इरफान पठान को गिरफ्तार किया था। हालांकि आईजी के निर्देश पर लखनवाड़ा पुलिस डायरी जबलपुर क्राइम ब्रांच को भेज रही है। जिससे अब पूरी जांच जबलपुर को स्थानांतरित हो गई है।