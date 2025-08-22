Patrika LogoSwitch to English

सिवनी

भीमगढ़ बांध के तीन गेट खोले, खेत में फंसे चार किसान

शाम को गेट कराना पड़ा बंद, पानी कम होने का होता रहा इंतजार

सिवनी

Ashish Kumar Mishra

Aug 22, 2025

सिवनी. जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले एक बार फिर उफान पर है। संजय सरोवर भीमगढ़ बांध का जलस्तर 518.25 मीटर तक पहुंच गया। जलस्तर नियंत्रित रखने हेतु गुरुवार को सुबह 8 बजे बांध के गेट क्रमांक 5, 6 एवं 7 को क्रमश: 0.90 मीटर, 1.20 मीटर एवं 0.90 मीटर तक खोला गया। बांध से लगभग 15,000 घनफुट प्रति सेकंड (425 क्यूमेक्स) की दर से वैनगंगा नदी में पानी प्रवाहित किया जाना था। हालांकि बांध का पानी छोड़े जाने से वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया और पानी खेतों तक पहुंच गया। जिससे धनौरा थाना क्षेत्र के सुनवारा पुलिस चौकी अंतर्गत भुरकुंडी ग्राम के तीन महिला, एक पुरुष किसान खेत में फंस गए। आनन फानन में शाम 7 बजे बांध का गेट बंद कराया गया। वहीं मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची। देर रात तक पानी के कम होने का इंतजार किया जाता रहा। बताया जाता है कि चारो किसान खेत में काम करने पहुंचे थे। इसी दौरान पानी से घिर गए।
जल संसाधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है तो परिस्थितियों के अनुसार किसी भी समय बांध के गेट और अधिक खोले जा सकते हैं। इस संबंध में नदी तटवर्ती ग्रामों के सरपंचों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। आम नागरिकों एवं ग्रामीणजनों से अपील की जाती है कि वे सतर्क रहें एवं सुरक्षा की दृष्टि से नदी तट पर अनावश्यक रूप से न जाए।

सूचना देने में लापरवाही
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि भीमगढ़ बांध से पानी छोड़े जाने की सूचना समय पर नहीं दी जा रही है। ऐसे में समस्या हो रही है। जबकि विभाग बांध के आसपास के गांव में मुनादी कराने की बात कहती है।

Published on:

22 Aug 2025 02:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / भीमगढ़ बांध के तीन गेट खोले, खेत में फंसे चार किसान

