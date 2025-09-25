पेंच टाइगर रिजर्व में महंगा हुआ बाघ का दीदार, छह दिन बाद खुलेंगे गेट

सिवनी. पेंच टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के तीनों गेट( जमतरा, कर्माझिरी और टूरिया) एक अक्टूबर से खुल जायेंगे। तीन माह बाद पयर्टक सफारी का लुफ्त उठाने के साथ बाघ का दीदार कर सकेंगे। हालांकि इस बार उन्हें दस प्रतिशत अधिक प्रवेश और गाइड की बढ़ी हुई फीस देनी होगी। तीन साल बाद शासन ने पेंच टाइगर रिजर्व में इंट्री फीस और गाइड की फीस बढ़ा दी है। इससे पहले वर्ष 2021 में फीस बढ़ाई गई थी। बता दें कि पेंच टाइगर रिजर्व का मुख्य(कोर) क्षेत्र मानसून सत्र के दौरान एक जुलाई से 30 सितंबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहता है। इस अवधि में टाइगर रिजर्व में सड़कों का रखरखाव और संरक्षण कार्य किए जाते हैं। लेकिन पर्यटकों को बफर जोन में घूमने का मौका मिलता है। बफर एरिया में जानवरों की चहल-कदमी कम होती है। जबकि कोर जोन में अधिक रहती है। ऐसे में देश विदेश के पर्यटकों को कोर जोन के गेट खुलने का इंतजार रहता है। बारिश का दौर थमने के बाद 1 अक्टूबर से कोर एरिया के तीनों गेट खुलने से पेंच रिजर्व क्षेत्र गुलजार हो जाएगा। वहीं आसपास के दुकानदारों को भी अच्छी आमदनी होगी। बारिश से नहीं हो पाया मेंटनेंस मानसून सीजन में इस बार लगातार बारिश की वजह से पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर सड़कों का मेंटनेंस नहीं हो पाया है। ऐसे में पर्यटकों को दिक्कत का भी सामना करना पड़ेगा।