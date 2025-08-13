सिवनी से अयोध्या के लिए 21 अगस्त को चलाई जाएगी ट्रेन

सिवनी. जिलेवासियों का अयोध्या में रामलला का दर्शन करने का इंतजार खत्म होने वाला है। 21 अगस्त को सिवनी से अयोध्या के लिए स्पेशल टे्र्रन का परिचालन किया जाएगा। सिवनी से ट्रेन यात्रियों को लेकर जाएगी और फिर वापस सिवनी लेकर आएगी। सांसद भारती पारधी ने रेलवे से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी, जिस पर स्वीकृति मिल गई है। 12 बोगी की स्पेशल ट्रेन 21 अगस्त को सिवनी रेलवे स्टेशन से दोपहर 3 बजे रवाना होगी। इसके बाद यह ट्रेन नैनपुर, जबलपुर, सतना, प्रयागराज होते हुए अगले दिन 22 अगस्त को सुबह 8 बजे अयोध्या पहुंचेगी। दिन पर श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन कर सकेंगे। स्पेशल ट्रेन 22 अगस्त को रात 9 बजे अयोध्या से सिवनी के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन प्रयागराज, सतना, जबलपुर, नैनपुर होते हुए सिवनी 23 अगस्त को दोपहर 3 बजे पहुंचेगी।