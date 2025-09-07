Patrika LogoSwitch to English

सिवनी

1300 करोड़ में रेलवे की यह कैसी सौगात, अपनी सुविधा अनुसार चला रहे ट्रेनें

यात्रियों की सहूलियत का नहीं रखा जा रहा ध्यान

सिवनी

Ashish Kumar Mishra

Sep 07, 2025

सिवनी. जिले से होकर दौड़ रही यात्री ट्रेनों को लेकर लोग संतुष्ट नहीं है। ऐसे में सिवनीवासी इन ट्रेनों के समय परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। दरअसल सिवनी से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन लगभग एक ही समय में किया जा रहा है। जबकि लोगों को अलग-अलग समय में ट्रेनों की सुविधा की दरकार है। प्रतिदिन सिवनी से छिंदवाड़ा होते हुए बैतूल के लिए सुबह 5.30 बजे पैसेंजर ट्रेन रवाना की जाती है। वहीं नैनपुर-छिंदवाड़ा पैसेंजर भी एक घंटे बाद सुबह 6.30 बजे सिवनी से छिंदवाड़ा के लिए जाती है। इसके अलावा पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी प्रतिदिन सुबह 8.20 बजे सिवनी से छिंदवाड़ा होते हुए फिरोजपुर जाती है। सिवनीवासियों का कहना है कि पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस की समय-सारणी तो कुछ ठीक है, लेकिन पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन समय-सारणी में या तो बदलाव करना चाहिए या फिर दिन में छिंदवाड़ा होते हुए नागपुर के लिए कम से कम दो ट्रेनों की सौगात देनी चाहिए। इसके अलावा सिवनी से दोपहर में छिंदवाड़ा से नागपुर तक के लिए महज एक ट्रेन शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस की सुविधा है। यह ट्रेन प्रतिदिन शहडोल से सिवनी पहुंचती है और सिवनी से छिंदवाड़ा होते हुए नागपुर के लिए दोपहर 12.45 बजे रवाना होती है। इसके बाद दिन में एक भी ट्रेन की सुविधा नहीं है। इसके बाद शाम को 7.41 बजे नैनपुर-छिंदवाड़ा पैसेंजर ट्रेन सिवनी से रवाना की जाती है। वहीं पेंचवैली एक्सप्रेस ठीक 30 मिनट बाद रात 8.10 बजे सिवनी से इंदौर के लिए रवाना होती है। इसके बाद पूरी रात सिवनी से छिंदवाड़ा, नागपुर, भोपाल के लिए कोई भी ट्रेन सुविधा नहीं है।

यात्रियों की यह है मांग
सिवनीवासियों का कहना है कि शाम को नैनपुर से सिवनी होते हुए छिंदवाड़ा तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के समय-सारणी में बदलाव होना चाहिए। इस ट्रेन का परिचालन शाम को 5 बजे के आसपास होना चाहिए। महज आधा घंटे के अंतराल पर दो ट्रेनों के परिचालन की कोई जरूरत नहीं है।

झिलमिली में आधे घंटे खड़ी हो रही ट्रेनें
प्रतिदिन शाम को पेंचवैली एक्सप्रेस एवं पैसेंजर ट्रेन का परिचालन लगभग एक ही समय में हो रहा है। वहीं बैतूल से पैसेंजर ट्रेन भी सिवनी लगभग इसी समय आ रही है। ऐसे में दो ट्रेनों की क्रॉसिंग झिलमिली या फिर चौरई स्टेशन पर हो रही है। इस वजह से यात्रियों को काफी समय एक ही स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है।

जबलपुर एवं नागपुर तक ट्रेनों को चलाने की जरूरत
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा नैनपुर एवं छिंदवाड़ा तक सुबह एवं शाम को पैसेंजर ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। वहीं दो पैसेंजर ट्रेन इतवारी से छिंदवाड़ा तक चल रही है। रेलवे से जुड़े जानकारों का कहना है कि अगर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे चाहे तो पैसेंजर ट्रेनों को जबलपुर एवं नागपुर तक आसानी से चला सकता है। जो ट्रेनें इतवारी से छिंदवाड़ा तक आकर रूक जाती हैं उन्हें भी सिवनी तक लाया जा सकता है।

1300 करोड़ की लागत से पूरी हुई थी परिचालन
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा वर्ष 2015 में गेज कन्वर्जन के लिए छिंदवाड़ा से सिवनी, नैनपुर होते हुए जबलपुर तक छोटी रेल लाइन पर ट्रेन सुविधा बंद कर दी थी गई। इसके बाद गेज कन्वर्जन का कार्य शुरु किया गया। लगभग 13 सौ करोड़ रुपए की लागत से छिंदवाड़ा-नैनपुर-मंडला फोर्ट परियोजना वर्ष 2022 में पूरी की गई थी। इसके बाद चरणबद्ध रूप से अब तक आधा दर्जन ट्रेनों की सौगात मिली। हालांकि इन ट्रेनों का परिचालन यात्रियों के सहूलियत के अनुसार नहीं हो रहा है।

Published on:

07 Sept 2025 09:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / 1300 करोड़ में रेलवे की यह कैसी सौगात, अपनी सुविधा अनुसार चला रहे ट्रेनें

