1300 करोड़ में रेलवे की यह कैसी सौगात, अपनी सुविधा अनुसार चला रहे ट्रेनें

सिवनी. जिले से होकर दौड़ रही यात्री ट्रेनों को लेकर लोग संतुष्ट नहीं है। ऐसे में सिवनीवासी इन ट्रेनों के समय परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। दरअसल सिवनी से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन लगभग एक ही समय में किया जा रहा है। जबकि लोगों को अलग-अलग समय में ट्रेनों की सुविधा की दरकार है। प्रतिदिन सिवनी से छिंदवाड़ा होते हुए बैतूल के लिए सुबह 5.30 बजे पैसेंजर ट्रेन रवाना की जाती है। वहीं नैनपुर-छिंदवाड़ा पैसेंजर भी एक घंटे बाद सुबह 6.30 बजे सिवनी से छिंदवाड़ा के लिए जाती है। इसके अलावा पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी प्रतिदिन सुबह 8.20 बजे सिवनी से छिंदवाड़ा होते हुए फिरोजपुर जाती है। सिवनीवासियों का कहना है कि पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस की समय-सारणी तो कुछ ठीक है, लेकिन पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन समय-सारणी में या तो बदलाव करना चाहिए या फिर दिन में छिंदवाड़ा होते हुए नागपुर के लिए कम से कम दो ट्रेनों की सौगात देनी चाहिए। इसके अलावा सिवनी से दोपहर में छिंदवाड़ा से नागपुर तक के लिए महज एक ट्रेन शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस की सुविधा है। यह ट्रेन प्रतिदिन शहडोल से सिवनी पहुंचती है और सिवनी से छिंदवाड़ा होते हुए नागपुर के लिए दोपहर 12.45 बजे रवाना होती है। इसके बाद दिन में एक भी ट्रेन की सुविधा नहीं है। इसके बाद शाम को 7.41 बजे नैनपुर-छिंदवाड़ा पैसेंजर ट्रेन सिवनी से रवाना की जाती है। वहीं पेंचवैली एक्सप्रेस ठीक 30 मिनट बाद रात 8.10 बजे सिवनी से इंदौर के लिए रवाना होती है। इसके बाद पूरी रात सिवनी से छिंदवाड़ा, नागपुर, भोपाल के लिए कोई भी ट्रेन सुविधा नहीं है।