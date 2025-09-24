मातृशक्तियां घर की दहलीज से निकलकर कर ही समाजसेवी कार्य

सिवनी. एक समय था जब महिलाएं घर की चारदीवारी में रहकर ही पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करती थी। बदलते समय के साथ लोगों की सोच बदल चुकी है और महिलाएं घर से बाहर निकलकर न केवल परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करने में सहयोग प्रदान कर रही हैं बल्कि समाजसेवा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जिले में भी ऐसी कई महिलाएं और उनका ग्रुप है जिनके कार्यों ने परिवार और समाज को गौरवान्वित किया है। इन्हीं में से एक है गौरव स्वर्णकार महिला मंडल। मंडल में शामिल 34 महिलाएं न केवल समाज को एकजुट करने का काम कर रही हैं बल्कि जरूरतमंद लोगों की भी आगे बढकऱ मदद कर रही हंै। अध्यक्ष संजया सोनी ने बताया कि एक अच्छे उद्देश्य को लेकर गौरव स्वर्णकार महिला मंडल का गठन वर्ष 2016 में किया गया था। वर्ष 2018 में बारापत्थर निवासी सोलसिया बाई के दो बच्चों के भरन-पोषण की जिम्मेदारी मंडल ने उठाई। दरअसल उनके दोनों बच्चे देख नहीं सकते हैं। गौरव स्वर्णकार महिला मंडल को इसकी सूचना मिली। इसके बाद हमलोग परिवार से मिले और हर वर्ष उनको राशन, कपड़ा या फिर जो भी जरूरत रहती है उसे हरसंभव मदद कर पूरा करते हैं। इस काम में मंडल की सभी महिला सदस्य सहयोग प्रदान करती हैं। इसके अलावा कोविड के समय भी लोगों की मदद की। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा सहित अन्य जगहों पर समय-समय पर समाजसेवी कार्य किए जा रहे हैं। हर समय मंडल की महिलाएं जरुरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहती हैं।