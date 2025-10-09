युवक पर रॉड, लाठी से जानलेवा हमला, जबलपुर रेफर

सिवनी. जिले के लखनादौन थाना क्षेत्र के गांव बम्होड़ी में अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने एक राय होकर युवक पर रॉड व लाठी से हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में लखनादौन अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्रारंभिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने आरोपी नितेश यादव पिता भोपाल यादव, भोपाल यादव पिता उमेद सिंह, कैलाश पिता शिवकुमार यादव, जमना पति भोपाल यादव, बिट्टू पति नितेश यादव के खिलाफ बीएनएस की धारा 296,115(2), 109, 351(2),3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना के बाद आरोपी गांव से फरार हैं। जानकारी के अनुसार बम्होड़ी निवासी नितेश पिता टीएस यादव अपने बड़े भाई निरंजन यादव के साथ खेत गया हुआ था। इसके बाद नितेश अपने भाई के साथ दोपहर के समय खेत से घर लौट रहा था। इसी दौरान आरोपी नितेश यादव पिता भोपाल यादव ने अपने घर के सामने निरंजन के साथ विवाद करना शुरू कर दिया और परिजनों के साथ मिलकर रॉड, लाठी से जानलेवा हमला कर दिया।