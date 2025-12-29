चाय सुट्टा बार के सामने रात में जमकर चले लात घूंसे, दहशत में आए आसपास के लोग

मारपीट करने वाले दो आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने किया मामला दर्ज

शहडोल. जिले के भीतर बदमाशों में पुलिस का भय पूरी तरह खत्म हो गया है, शहर के अंदर अब बदमाश खुले आम मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बीती रात बुढ़ार रोड स्थित चाय सुट्टा बार के सामने एक युवक के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। युवक को बेरहमी पूर्वक मारपीट करते आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। कोई भी युवक को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने बताया कि पीडि़त अखंड प्रताप सिंह के साथ किसी बात को लेकर आरोपी आलोक सिंह व कान्हा अग्रवाल ने मारपीट है। पीडि़त की शिकायत पर दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।