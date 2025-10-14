बैंक में पैसे जमा करने निकला था युवक, तीसरे दिन जंगल में मिला अधजला शव

हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस, ब्योहारी थाना क्षेत्र की घटना

शहडोल. बैंक में पैसे जमा करने के लिए घर से निकले युवक का जंगल में अधजला शव मिला है। घटना की सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए जांच शुरु कर दी है। मामले में युवक की हत्या कर शव को जलाने के प्रयास की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार राजकुमार साहू 23 वर्ष निवासी बिजही थाना ब्यौहारी 10 अक्टूबर की दोपहर घर से 12 हजार रुपए लेकर बैंक में जमा करने के लिए ब्योहारी जाने की बात कहकर निकला था। परिजनों के अनुसार ईएमआई जमा करनी था। राजकुमार के घर से जाने के बाद लगभग 3 बजे उसकी मां से बात हुई थी और जल्द घर आने की बात कही थी। इसके बाद परिजनों से उसका कोई संपर्क नहीं हुआ। उसके घर न लौटने पर परिजनो को चिंता सताने लगी और वह यहां वहां उसकी खोजबीन में जुट गए। राजकुमार का कहीं भी पता न चलने पर दूसरे दिन 11 अक्टूबर को परिजन थाना पहुंच गुम इंसान दर्ज करवाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्योहारी पुलिस उसकी तलाश में जुट गई।