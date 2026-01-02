2025 को कहा अलविदा, डीजे की धुन और आतिशबाजी के बीच हुआ 2026 का स्वागत

पर्यटन स्थलों के साथ ही पिकनिक स्पॉट पर पूरे दिन बनी रही चहल पहल

शहडोल. नई ऊर्जा व नए संकल्प के साथ लोगों ने नववर्ष 2026 के दिन की शुरुआत की। सुबह मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। पूरा दिन मंदिरों में धार्मिक आयोजन होते रहे। जिले वासियों ने घर पर भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर नववर्ष के पहले दिन की शुरुआत की। इसके पूर्व देर रात जिले वासियों ने वर्ष 2025 को अलविदा कहा और डीजे व आतिशबाजी के बीच वर्ष 2026 का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सबसे ज्यादा युवाओं में उत्साह देखने मिला। मुख्यालय के साथ ही कस्बाई क्षेत्रों में संचालित होटल व लॉज में देर रात तक चहल पहल देखने मिली। घड़ी में रात के 12 बजते ही लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, सभी डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए।