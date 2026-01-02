2025 को कहा अलविदा, डीजे की धुन और आतिशबाजी के बीच हुआ 2026 का स्वागत

पर्यटन स्थलों के साथ ही पिकनिक स्पॉट पर पूरे दिन बनी रही चहल पहल
शहडोल. नई ऊर्जा व नए संकल्प के साथ लोगों ने नववर्ष 2026 के दिन की शुरुआत की। सुबह मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। पूरा दिन मंदिरों में धार्मिक आयोजन होते रहे। जिले वासियों ने घर पर भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर नववर्ष के पहले दिन की शुरुआत की। इसके पूर्व देर रात जिले वासियों ने वर्ष 2025 को अलविदा कहा और डीजे व आतिशबाजी के बीच वर्ष 2026 का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सबसे ज्यादा युवाओं में उत्साह देखने मिला। मुख्यालय के साथ ही कस्बाई क्षेत्रों में संचालित होटल व लॉज में देर रात तक चहल पहल देखने मिली। घड़ी में रात के 12 बजते ही लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, सभी डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए।
नगर के साथ ही जिले के धार्मिक स्थलों में गुरुवार की सुबह से भी भारी भीड़ देखने मिली। नगर के बूढ़ी माता मंदिर, बाणगंगा विराट मंदिर, विराटेश्वरी धाम, खेर माता मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके अलावा जैतपुर भठिया माता मंदिर, सिंहपुर, कंकाली देवी मंदिर पहुंचकर लोगो ने दर्शन किए। इस दौरान दूर दराज से लोग माता के दरबार में माथा टेकने पहुंचे हुए थे। सुबह से लेकर देर शाम तक मंदिर परिसर में चहल पहल बनी रही। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के बाद भण्डारे का प्रसाद ग्रहण किया।
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नववर्ष को लेकर पर्यटकों में विशेष उत्साह देखने मिला। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आगामी 10 जनवरी तक लगभग तीनों कोर जोन की ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही फुल हैं। पर्यटन के साथ ही नए वर्ष का जश्न मनाने भी लोग बांधवगढ़ पहुंचे हुए हैं। जानकारी के अनुसार नववर्ष को लेकर यहां 5000 से अधिक लोग पहुंचे हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बने लॉज व होटलों में नववर्ष पर विशेष उत्साह देखने मिला। यहां पर्यटकों ने परंपरागत नृत्य का लुत्फ उठाया, साथ ही सुबह व शाम सफारी भी की।
नए वर्ष के उपलक्ष्य में लोगो ने पिकनिक का भी लुत्फ उठाया। सुबह से ही लोगों ने पूरी तैयारी के साथ जिले के अलग-अलग पिकनिक स्पॉट व पर्यटन स्थलों में पहुंचकर नववर्ष का उत्सव मनाया। इस दौरान क्षीरसागर, सीतामढ़ी, खितौली घाट, जोहिला फॉल, दशरथ घाट सहित अन्य पर्यटन व धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर लोगों ने परिवार सहित पूरा दिन बिताया।
जिला मुख्यालय से लगे कल्याणपुर स्थित रामसखा आश्रम में सामूहित हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। आश्रम न्यास अध्यक्ष उमेश शरण के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ सायं 6 बजे से हुआ। सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के बाद रात्रि 8 बजे से हवन एवं आरती का आयोजन किया गया। इसके बाद बालभोग एवं प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
