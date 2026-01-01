शहडोल में बीते 8 दिन से 5 डिग्री के नीचे तापमान, 1.7 तक गिरा पारा

प्रदेश में सबसे ठंडा क्षेत्र बना हुआ है कल्याणपुर

शहडोल. वर्ष 2025 अपनी खट्टी-मीठी यादों के साथ विदा हो गया, लेकिन शहडोल को प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र होने की नई पहचान दे गया। इस सीजन में शहडोल का कल्याणपुर पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा क्षेत्र बना हुआ है। पचमढ़ी, अमरकंटक जैसे पहाड़ी क्षेत्रों को पीछे छोड़ते हुए कल्याणपुर में लगातार सबसे कम तापमाप दर्ज किया जा रहा है। 30 दिसंबर को इस सीजन का सबसे कम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस कल्याणपुर में ही दर्ज किया गया। पिछले 8 दिन से लगातार समूचा अंचल शीतलहर की चपेट में है। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो शहडोल के इतिहास में वर्ष 2025 सबसे अधिक ठंडा रहा है। दिसंबर माह में 28 दिन जिले का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। वहीं पिछले 8 दिन से तापमान 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है। इतना ही नहीं इस माह 8 बार ऐसा हुआ जब शहडोल का कल्याणपुर पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। संभवत: यह शहडोल जिले के इतिहास में सबसे कम तापमान है। इसके पहले कभी इतना कम और इतने समय तक लगातार तापमान में गिरावट दर्ज नहीं की गई है। इससे पहले दिसंबर में एक-दो बार ही तापमान 5 डिग्री तक पहुंचा है।