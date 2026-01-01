1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

शहडोल में बीते 8 दिन से 5 डिग्री के नीचे तापमान, 1.7 तक गिरा पारा

प्रदेश में सबसे ठंडा क्षेत्र बना हुआ है कल्याणपुर

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Jan 01, 2026

oplus_2

प्रदेश में सबसे ठंडा क्षेत्र बना हुआ है कल्याणपुर
शहडोल. वर्ष 2025 अपनी खट्टी-मीठी यादों के साथ विदा हो गया, लेकिन शहडोल को प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र होने की नई पहचान दे गया। इस सीजन में शहडोल का कल्याणपुर पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा क्षेत्र बना हुआ है। पचमढ़ी, अमरकंटक जैसे पहाड़ी क्षेत्रों को पीछे छोड़ते हुए कल्याणपुर में लगातार सबसे कम तापमाप दर्ज किया जा रहा है। 30 दिसंबर को इस सीजन का सबसे कम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस कल्याणपुर में ही दर्ज किया गया। पिछले 8 दिन से लगातार समूचा अंचल शीतलहर की चपेट में है। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो शहडोल के इतिहास में वर्ष 2025 सबसे अधिक ठंडा रहा है। दिसंबर माह में 28 दिन जिले का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। वहीं पिछले 8 दिन से तापमान 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है। इतना ही नहीं इस माह 8 बार ऐसा हुआ जब शहडोल का कल्याणपुर पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। संभवत: यह शहडोल जिले के इतिहास में सबसे कम तापमान है। इसके पहले कभी इतना कम और इतने समय तक लगातार तापमान में गिरावट दर्ज नहीं की गई है। इससे पहले दिसंबर में एक-दो बार ही तापमान 5 डिग्री तक पहुंचा है।

मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के अनुसार उत्तर की ओर से आ रही सर्द हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कल्याणपुर का तापमान कम होना, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से भी है। एक-दो दिन कुछ राहत रहेगी, इसके बाद फिर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। शहडोल जिला मुख्यालय से लगे कल्याणपुर की इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल की ओर से जारी होने वाले डेली रिपोर्ट में अक्सर कल्याणपुर का नाम प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले सेंटर के रूप में दर्ज रहता है। जिला मुख्यालय से करीब 2 किमी दूर कल्याणपुर ग्राम पंचायत है, जो लगभग पांच किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत कल्याणपुर, विचारपुर और कोयलारी गांव आते हैं। आबादी लगभग 4 हजार है। कल्याणपुर की भौगोलिक संरचना इस तरह है कि इसका एक क्षेत्र पूरी तरह से वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। वहीं तीन ओर से यह मुडऩा नदी से घिरा है। गांव के भीतर भी हरियाली है।

एक सप्ताह का तापमान
31 दिसंबर 3.2
30 दिसंबर 1.7
29 दिसंबर 3.8
28 दिसंबर 2.8
27 दिसंबर 3.2
26 दिसंबर 3.4
25 दिसंबर 5.0

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 11:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / शहडोल में बीते 8 दिन से 5 डिग्री के नीचे तापमान, 1.7 तक गिरा पारा

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुजारी के घर में वनराज का पहरा : मवेशी के शिकार के बाद तखत पर जमाया डेरा, रेस्क्यू के लिए करना पड़ा ट्रैंकुलाइज

शहडोल

मऊ के चिपाड़ नाथ मंदिर के अंदर महिला ने की आत्महत्या की कोशिश

शहडोल

चाय सुट्टा बार के सामने रात में जमकर चले लात घूंसे, दहशत में आए आसपास के लोग

शहडोल

शिक्षक ने छोटे-छोटे बच्चों से पानी भरवाकर कराई सुविधाघर की सफाई

शहडोल

रिहायसी क्षेत्र में मादा बाघ का डेरा, हर दिन मवेशी को बना रही निवाला, दहशत में ग्रामीण

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.