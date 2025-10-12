एसईसीएल सोहागपुर के अमलाई ओसीएम में हादसा, दो वाहन व ऑपरेटर गहरे पानी में समाए, दो को लोगों ने बचाया

शहडोल. एसइसीएल सोहागपुर के अमलाई ओसीएम में शनिवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। हादसे में दो वाहन व एक ऑपरेटर 30 मीटर गहरे पानी में समा गए, वहीं दो कर्मचारियों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। घटना की जानकारी लगते ही कॉलरी प्रबंधन व धनपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और विवेचना शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि शनिवार की शाम करीब साढ़े 5 बजे ओपन खदान में मशीन के माध्यम से मिट्टी की फिलिंग की जा रही थी, इसी दौरान गीली मिट्टी धंसकने से एक ट्रक व ऑपरेटर अनिल कुशवाहा गहरे पानी में समा गए। वहीं एक डोजर भी पानी में चला गया, जबकि ऑपरेटर चंदन कुशवाहा ने पानी में कूदकर अपनी जान बचा ली। शिफ्ट इंचार्ज मुनीब यादव मिट्टी के बीच धंस गया था, जिसे समय रहते स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया।
कर्मचारियों ने बताया कि एसइसीएल सोहागपुर के अमलाई ओसीएम में यह हादसा मैग्जीन के पास हुआ है। खदान की गहराई 30 मीटर से अधिक है, जहां दो वाहन व ऑपरेटर पानी में समा गए हैं। एनडीआरफ व एसडीइआरएफ अनूपपुर की टीम को बुलाया गया है। रविवार की सुबह से रेस्क्यू शुरू किया जाएगा, फिलहाल खदान के चारों तरफ बैरीकेड कर पुलिस को तैनात किया गया है।
एसइसीएल के जानकारों ने बताया कि ओपन खदान मेंं बारिश का पानी भरा हुआ था। मिट्टी भरने से पहले ही कॉलरी प्रबंधन ने ठेका कंपनी को पानी खाली करने के बाद फिलिंग करने निर्देशित किया था, लेकिन कंपनी ने निर्देशों को पालन नहीं किया और बिना पानी खाली कराए ही फिलिंग का काम शुरू कर दिया, जिससे यह हादसा हुआ है।
इनका कहना है
हादसा करीब 5 बजे का है, रेस्क्यू के लिए अनूपपुर से एसडीइआरएफ की टीम को बुलाया गया है। दो वाहन व एक ऑपरेटर पानी में समा गए हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है।
खेम सिंह पेन्द्रो, टीआई धनपुरी
बड़ी खबरेंView All
शहडोल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग