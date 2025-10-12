एसईसीएल सोहागपुर के अमलाई ओसीएम में हादसा, दो वाहन व ऑपरेटर गहरे पानी में समाए, दो को लोगों ने बचाया

शहडोल. एसइसीएल सोहागपुर के अमलाई ओसीएम में शनिवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। हादसे में दो वाहन व एक ऑपरेटर 30 मीटर गहरे पानी में समा गए, वहीं दो कर्मचारियों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। घटना की जानकारी लगते ही कॉलरी प्रबंधन व धनपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और विवेचना शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि शनिवार की शाम करीब साढ़े 5 बजे ओपन खदान में मशीन के माध्यम से मिट्टी की फिलिंग की जा रही थी, इसी दौरान गीली मिट्टी धंसकने से एक ट्रक व ऑपरेटर अनिल कुशवाहा गहरे पानी में समा गए। वहीं एक डोजर भी पानी में चला गया, जबकि ऑपरेटर चंदन कुशवाहा ने पानी में कूदकर अपनी जान बचा ली। शिफ्ट इंचार्ज मुनीब यादव मिट्टी के बीच धंस गया था, जिसे समय रहते स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया।