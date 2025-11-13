दस वर्ष बाद नपा ने ली सुध, सर्वे टीम को ढूंढ़े नहीं मिल रही आवास के लिए आरक्षित जमीन

गरीबों को आवास बनाकर देने के लिए नरसरहा में भूमि की गई थी चिन्हित

शहडोल. गरीब परिवारों को सस्ते दाम पर आवास उपलब्ध कराने के लिए नरसरहा में आरक्षित भूमि के सर्वे के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए थे। विगत् दिनों राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे तो आरक्षित भूमि का कहीं कोई पता ही नहीं है। आवास के लिए जो भूमि आरक्षित की गई थी वहां पिछले कुछ वर्षों में कई झोपड़ी बन गई है व भवन तन गए हैं। मौके में भूमि बची ही नहीं है। ऐसे में नगर पालिका का राजस्व अमला भी सकते में है कि वह सर्वे की शुरुआत कहां से करे। भूमि पर अतिक्रमण के साथ ही कई पीएम आवास भी बन गए हैं।