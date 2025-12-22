बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में दिखा उत्साह, शिविर में 93 सेवादारों ने किया रक्तदान

संत निरंकारी मिशन के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन

शहडोल. संत निरंकारी मिशन के तत्वावधान में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मिशन के इस 16वें रक्तदान शिविर में रक्तदान महादान की भावना से सेवादारों ने रक्तदान किया। नगर के निजी पैलेस में आयोजित रक्तदान शिविर को लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में उत्साह देखने मिला। रक्तदान शिविर में जिला चिकित्सालय की टीम का विशेष सहयोग रहा। रक्तदान शिविर में ब्लड बैंक प्रभारी डॉ शमीम अहमद अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हुए थे। साथ ही सिविल सर्जन डॉ शिल्पी सराफ, पूर्व ब्लड बैंक प्रभारी डॉ सुधा नामदेव, समाजसेवी रुपाली सिंघई के साथ ही अन्य स्टॉफ उपस्थित रहा। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर 10 बजे से 11 बजे तक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया। इसके बाद रक्तदान शिविर में संत निरंकारी मिशन के सेवादारों ने रक्तदान किया। इसके लिए परिसर में समुचित व्यवस्था बनाई गई थी।