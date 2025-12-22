बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में दिखा उत्साह, शिविर में 93 सेवादारों ने किया रक्तदान

oplus_2
संत निरंकारी मिशन के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन
शहडोल. संत निरंकारी मिशन के तत्वावधान में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मिशन के इस 16वें रक्तदान शिविर में रक्तदान महादान की भावना से सेवादारों ने रक्तदान किया। नगर के निजी पैलेस में आयोजित रक्तदान शिविर को लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में उत्साह देखने मिला। रक्तदान शिविर में जिला चिकित्सालय की टीम का विशेष सहयोग रहा। रक्तदान शिविर में ब्लड बैंक प्रभारी डॉ शमीम अहमद अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हुए थे। साथ ही सिविल सर्जन डॉ शिल्पी सराफ, पूर्व ब्लड बैंक प्रभारी डॉ सुधा नामदेव, समाजसेवी रुपाली सिंघई के साथ ही अन्य स्टॉफ उपस्थित रहा। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर 10 बजे से 11 बजे तक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया। इसके बाद रक्तदान शिविर में संत निरंकारी मिशन के सेवादारों ने रक्तदान किया। इसके लिए परिसर में समुचित व्यवस्था बनाई गई थी।
संत निरंकारी मिशन के इस 16वें रक्तदान शिविर में कुल 93 सेवादारों ने रक्तदान किया। इसमें कुछ सेवादार ऐसे भी थे जो पूर्व में भी कई बार रक्तदान कर चुके हैं। रक्तदाताओं ने रक्तदान करने के साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। इस पुनीत कार्य में संत निरंकारी मिशन के छोटे-छोटे बच्चे भी सेवाभाव से जुड़े रहे। रक्तदान शिविर में बच्चों ने लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से ब्लड डोनेशन ट्री बनाया था, जो आकर्षण का केंद्र रहा। इसमें सभी रक्तदाताओं के अंगूठे के निशान लगवाए गए। कार्यक्रम में संत निरंकारी मिशन के मुखी जीडी आहूजा, संचालक सुशील छाबड़ा, कमल सराफ, निखिल बाजरानी, लक्ष्मी रजक, राकेश आसवानी, बबलू कटारे, कैलाश बहरानी, लवन बजाज, आकाश कटारे, दिव्यांशू छाबड़ा, मनन छाबड़ा, नितांशू छाबड़ा, गौतम राज, मोनिका राज, अमरेन्द्र सिंह, प्रकाश जगवानी, प्रकाश ओचानी, अनिल सक्सेना, बंटी आशुदानी, कुमार कटारे, जय कटारे, पवन कटारे, अमित आहूजा, करुणा रोहरा सहित अन्य सेवादारों का विशेष सहयोग रहा।
