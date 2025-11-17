अखिल भारतीय बाघ आंकलन : सात दिन साइन सर्वे व ट्रांजिट लाइन में स्क्रेच व स्क्रेप मार्क के आधार पर स्थल चयन

शहडोल. अखिल भारतीय बाघ आंकलन के लिए कैमरा ट्रैप लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर व बफर जोन में नियमित गश्त करने वाली टीम की रिपोर्ट, बाघों के मूवमेंट एरिया व पगमार्क के आधार पर कैमरा ट्रैप लगाने स्थल चिन्हित किए गए थे। वहीं सामान्य वनक्षेत्र में सात दिन के साइन सर्वे व ट्रांजिट लाइन में मिल स्क्रेच मार्क, स्क्रेप मार्क, विष्ठा सहित अन्य मूवमेंट के आधार पर स्थलों का चयन किया गया था। इसी के आधार पर 2 वर्ग किलोमीटर की ग्रिड में एक-एक जोड़ी कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं। यह कैमरा ट्रैप कम से कम 25 दिनों तक लगे रहेंगे। सामान्य वन क्षेत्रों में इन पर विशेष नजर रखी जाएगी, जिससे कि यह चोरी न होने पाएं। इन 25 दिनों में संबंधित क्षेत्र में वन्यजीवों का मूवमेंट इन कैमरों में कैद होगा।
वन परिक्षेत्र अधिकारी खितौली एसएस जैन ने बताया कि पहले चरण में कुल 1000 कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए 28 सदस्यीय कैमरी ट्रैपिंग टीम बनाई गई है। यह टीम स्थानीय वन स्टॉफ के साथ मिलकर सभी जगह कैमरा ट्रैप लगाने का कार्य करेगी। इसमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के चिन्हित परिक्षेत्र में 800 और सामान्य वनमंडल में 200 कैमरे लगाए जाएंगे। इस कार्य में लगभग 450 से अधिक कर्मचारी लगेंगे। जंगल के विभिन्न स्थलों पर लगे यह कैमरा ट्रैप लगातार कार्य करते हुए दिन रात विभिन्न वन्य प्राणियों की फोटो लेते रहेंगे।
अखिल भारतीय बाघ आंकलन का कार्य 4 चरणों में किया जाना है। पहले चरण में ब्लॉक -1 में कैमरा ट्रैप लगाया जा रहा है। इसमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के चार परिक्षेत्र मानपुर, धमोखर, मगधी, कल्लवाह एवं सामान्य वनमंडल उमरिया के 3 परिक्षेत्र चंदिया, उमरिया एवं नौरोजाबाद को शामिल किया गया है। वहीं ब्लॉक 2 में बांधगवढ़ टाइगर रिजर्व के शेष 5 परिक्षेत्र खितौली, ताला, पनपथा बफर, पनपथा कोर एवं पतौर में कैमरा ट्रैपिंग का कार्य किया जाएगा।
इनका कहना है
ब्लॉक-1 में कैमरा ट्रैप लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। साइन सर्वे व बाघों के मूवमेंट एवं पगमार्ग के आधार पर स्थल चयन कर यह कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं।
डॉ. अनुपम सहाय, क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
