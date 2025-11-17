अखिल भारतीय बाघ आंकलन : सात दिन साइन सर्वे व ट्रांजिट लाइन में स्क्रेच व स्क्रेप मार्क के आधार पर स्थल चयन

शहडोल. अखिल भारतीय बाघ आंकलन के लिए कैमरा ट्रैप लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर व बफर जोन में नियमित गश्त करने वाली टीम की रिपोर्ट, बाघों के मूवमेंट एरिया व पगमार्क के आधार पर कैमरा ट्रैप लगाने स्थल चिन्हित किए गए थे। वहीं सामान्य वनक्षेत्र में सात दिन के साइन सर्वे व ट्रांजिट लाइन में मिल स्क्रेच मार्क, स्क्रेप मार्क, विष्ठा सहित अन्य मूवमेंट के आधार पर स्थलों का चयन किया गया था। इसी के आधार पर 2 वर्ग किलोमीटर की ग्रिड में एक-एक जोड़ी कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं। यह कैमरा ट्रैप कम से कम 25 दिनों तक लगे रहेंगे। सामान्य वन क्षेत्रों में इन पर विशेष नजर रखी जाएगी, जिससे कि यह चोरी न होने पाएं। इन 25 दिनों में संबंधित क्षेत्र में वन्यजीवों का मूवमेंट इन कैमरों में कैद होगा।