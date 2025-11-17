Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

अखिल भारतीय बाघ आंकलन : सात दिन साइन सर्वे व ट्रांजिट लाइन में स्क्रेच व स्क्रेप मार्क के आधार पर स्थल चयन

ब्लॉक-1 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 4 व उमरिया सामान्य वनमंडल के 3 परिक्षेत्र शामिल

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Nov 17, 2025

शहडोल. अखिल भारतीय बाघ आंकलन के लिए कैमरा ट्रैप लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर व बफर जोन में नियमित गश्त करने वाली टीम की रिपोर्ट, बाघों के मूवमेंट एरिया व पगमार्क के आधार पर कैमरा ट्रैप लगाने स्थल चिन्हित किए गए थे। वहीं सामान्य वनक्षेत्र में सात दिन के साइन सर्वे व ट्रांजिट लाइन में मिल स्क्रेच मार्क, स्क्रेप मार्क, विष्ठा सहित अन्य मूवमेंट के आधार पर स्थलों का चयन किया गया था। इसी के आधार पर 2 वर्ग किलोमीटर की ग्रिड में एक-एक जोड़ी कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं। यह कैमरा ट्रैप कम से कम 25 दिनों तक लगे रहेंगे। सामान्य वन क्षेत्रों में इन पर विशेष नजर रखी जाएगी, जिससे कि यह चोरी न होने पाएं। इन 25 दिनों में संबंधित क्षेत्र में वन्यजीवों का मूवमेंट इन कैमरों में कैद होगा।

पहले चरण में लगाए जा रहे 1000 कैमरे

वन परिक्षेत्र अधिकारी खितौली एसएस जैन ने बताया कि पहले चरण में कुल 1000 कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए 28 सदस्यीय कैमरी ट्रैपिंग टीम बनाई गई है। यह टीम स्थानीय वन स्टॉफ के साथ मिलकर सभी जगह कैमरा ट्रैप लगाने का कार्य करेगी। इसमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के चिन्हित परिक्षेत्र में 800 और सामान्य वनमंडल में 200 कैमरे लगाए जाएंगे। इस कार्य में लगभग 450 से अधिक कर्मचारी लगेंगे। जंगल के विभिन्न स्थलों पर लगे यह कैमरा ट्रैप लगातार कार्य करते हुए दिन रात विभिन्न वन्य प्राणियों की फोटो लेते रहेंगे।

ब्लॉक-1 में 7 परिक्षेत्र शामिल

अखिल भारतीय बाघ आंकलन का कार्य 4 चरणों में किया जाना है। पहले चरण में ब्लॉक -1 में कैमरा ट्रैप लगाया जा रहा है। इसमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के चार परिक्षेत्र मानपुर, धमोखर, मगधी, कल्लवाह एवं सामान्य वनमंडल उमरिया के 3 परिक्षेत्र चंदिया, उमरिया एवं नौरोजाबाद को शामिल किया गया है। वहीं ब्लॉक 2 में बांधगवढ़ टाइगर रिजर्व के शेष 5 परिक्षेत्र खितौली, ताला, पनपथा बफर, पनपथा कोर एवं पतौर में कैमरा ट्रैपिंग का कार्य किया जाएगा।
इनका कहना है
ब्लॉक-1 में कैमरा ट्रैप लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। साइन सर्वे व बाघों के मूवमेंट एवं पगमार्ग के आधार पर स्थल चयन कर यह कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं।
डॉ. अनुपम सहाय, क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 12:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / अखिल भारतीय बाघ आंकलन : सात दिन साइन सर्वे व ट्रांजिट लाइन में स्क्रेच व स्क्रेप मार्क के आधार पर स्थल चयन

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दो ट्रक सहित 134 बोरी गेहूं और 67 बोरी चावल बरामद, पुलिस ने रीवा से 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

शहडोल

बिल जमा नहीं होने की बात कहकर विभाग ने काट दी बैगा बस्ती की लाइट

शहडोल

उद्यमिता और तकनीकी विकास को मिलेगी गति, शहडोल में स्थापित होगा इनक्यूबेशन एवं स्टार्टअप केंद्र

शहडोल

पुलिस ने किया चोरी खुलासा,तीन आरोपी गिरफ्तार, 30 लाख के जेवर बरामद

शहडोल

ग्रामीणों ने लगाया जाम, मौके पर पहुंचे अधिकारी, आश्वासन के बाद आवागमन किया बहाल

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.