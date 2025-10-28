पहले ही 70 फीसदी सोयाबीन की फसल हो गई थी खराब, बीती रात हुई बारिश से और भी नुकसान

शहडोल. जिले में सोयाबीन खरीदी शुरू हुए चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इन चार दिनों में एक भी किसान सोयाबीन की फसल बेचने मंडी नहीं पहुंचा। इसका मुख्य कारण इस साल सोयाबीन की फसल को पीले मोजेक से भारी नुकसान हुआ है। जिसमें पहले ही किसानों की 60-70 फीसदी फसल खराब हो चुकी थी, और अब बीती रात हुई झमाझम बारिश ने किसानों की बची हुई उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। किसानों कहना है कि जैसे-तैसे जो थोड़ी-बहुत फसल बची थी, उसे बचाने की भरसक कोशिश की थी, उम्मीद थी कि कम से कम वह उन्हें कुछ आर्थिक संबल देगी, लेकिन बीती रात हुई बारिश से वह भी नष्ट होने के कागार पर पहुंच गई। किसानों का कहना है कि इस बार सोयाबीन में भारी नुकसान हुआ है।