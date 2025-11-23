फतेहपुर के जंगल में बुजुर्ग से लिफ्ट के बहाने 20 हजार की लूट

बैंक से पीछा करते हुए बदमाश पहुंच गए सैलून की दुकान तक

शहडोल. सिंहपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर के जंगल में बुजुर्ग से लूट का मामला प्रकाश में आया है। घटना 6 नवंबर की बताई जा रही है। पीडि़त शंकर लाल पटेल 70 वर्ष निवासी चुनिया ने इसकी शिकायत शुक्रवार को सिंहपुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि पीडि़त खेती किसानी के काम के लिए बैंक से 6 नवंबर को पैसा निकालने के बाद अपने घर जा रहा था। पुरानी बस्ती में सेविंग कराने एक सैलून की दुकान में रुका और सेविंग कराने के बाद थैला से पैसा निकाल कर दिया। इसी दौरान बदमाशों की नजर पड़ गई। बुजुर्ग पचगांव का निवासी बताकर अपनी बाइक में लिफ्ट देने के बहाने बैठा लिया और कुछ दूर जाने के बाद फतेहपुर की और बाइक मोड़ लिए। बुजुर्ग ने जब इसका विरोध किया तो जंगल में पैसे से भरा थैला छीनकर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस सैलून दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो बाइक सवार दो बदमाश पीडि़त को पीछे बैठाकर ले जाते नजर आए। पुलिस ने बताया कि पीडि़त के अनुसार 20 हजार रुपए की लूट हुई है। घटना में बमदमाशों ने बिना नंबर की बाइक का इस्तेमाल किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।