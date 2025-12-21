21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

सतना की घटना से बढ़ी परिजनों की चिंता, कहा- जांच के बाद ही चढ़ाया जाए ब्लड

संभाग में थैलेसीमिया व सिकलसेल के 505 मरीज, 200 से अधिक को नियमित चढ़ता है खून

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Dec 21, 2025

संभाग में थैलेसीमिया व सिकलसेल के 505 मरीज, 200 से अधिक को नियमित चढ़ता है खून
शहडोल. जिला चिकित्सालय में स्थापित ब्लड बैंक से हर महीने 200 से अधिक थैलीसीमिया व सिकलसेल मरीजों को रक्त की आपूर्ति की जाती है। सतना जिला चिकित्सालय में संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने से चार बच्चे एचआइवी पॉजिटिव मिलने के बाद जिले में थैलेसीमिया व सिकलसेल मरीज के परिजन चिंंितत हैं। इस लापरवाही की अन्य जिलों में पुनरावृत्ति न हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में संचालित सरकारी और निजी ब्लड बैंकों का ऑडिट कराने का निर्णय लिया है, जिससे परिजनों की उम्मीद की जागी है। समाजसेवी व मरीज के परिजनों ने कहा कि पत्रिका की इस मुहिम से ब्लड बैंकों की ऑडिट होना एक सराहनीय पहल है।

पत्रिका की पहल सराहनीय

समाजसेवी रूपाली सिंघई ने पत्रिका से बातचीत में कहा कि शहडोल में संभाग भर से थैलेसीमिया के 55 व सिकल सेल के 450 बच्चे पंजीकृत हैं, जिन्हें हर महीने ब्लड की आवश्यकता होती है। समय-समय पर ब्लड बैंकों की ऑडिट होनी चाहिए, जिससे मरीजों को सुरक्षित ब्लड की आपूर्ति हो सके। बच्चों के इस बीमारी को लेकर परिजन अक्सर तनाव में रहते हैं। सतना जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक की लापरवाही ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है, जो चिंता का विषय है। डोनर से लेने वाले खून की एचआइवी, सिफलिस, हैपेटाइटिस बी, हैपेटाइटिस सी व मलेरिया की जांच के बाद ही मरीजों को खून दिया जाना चाहिए। पत्रिका की यह एक सराहनीय पहल है।

मेरी छह वर्षीय बेटी जन्म से ही थैलेसीमिया की मरीज है, हर 15 दिनों में ए पॉजिटिव खून चढ़ाया जाता है। उमरिया जिले में सुविधा न होने के कारण शहडोल जिला चिकित्साल जाने की मजबूरी बनती है। सतना की घटना सामने आने के बाद हम काफी चिंतित हैं। सरकार को ब्लड बैंक से मिलने वाले खून की अच्छी तरह जांच कराकर ही मरीजों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर सख्त नियम बनाना चाहिए।
लक्ष्मी विश्वकर्मा, परिजन बिरसिंहपुर

बेटी 1 साल 9 महीने की है, जन्म के छह महीने बाद जानकारी लगी कि उसे थैलेसीमिया की शिकायत है। 15 से 20 दिन में खून चढ़ाया जाता है। जिला अस्पताल से ब्लड उपलब्ध हो जाता है। कई बार डोनर की व्यस्था भी बनानी पड़ती है। जब से सतना की घटना सामने आई तब से ङ्क्षचता सताने लगी है। पत्रिका ने इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया है, ब्लड बैंकों की नियमित ऑडिट होनी चाहिए, जिससे भविष्य में गड़बडी की संभावनाएं कम होंगी।
ओपी तिवारी, परिजन शहडोल


इनका कहना
ब्लड बैंक में शिविर के माध्यम से आने वाले रक्त की आवश्यक जांच कराई जाती है। इसके बाद ही मरीजोंं को ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। हर महीने सिकलसेल व थैलीसीमिया के 200 से अधिक मरीजों को रक्तकोष से नि:शुल्क ब्लड दिया जाता है।
डॉ. समीम अहमद, ब्लड बैंक प्रभारी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 11:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / सतना की घटना से बढ़ी परिजनों की चिंता, कहा- जांच के बाद ही चढ़ाया जाए ब्लड

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

छात्रावास में बन रहा सिर्फ दाल चावल, अधीक्षिका करती हैं टार्चर

शहडोल

बस स्टैंड से छोहरी तक 66 करोड़ की लागत से बनेगी 34 किमी लंबी व 10 मीटर चौड़ी सडक़

शहडोल

मेडिकल कॉलेज में पहली बार कॉर्निया रिट्रीवल, भेजा गया रीवा लैब

शहडोल

पार्सल गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जला

शहडोल

परिवहन न होने से समितियों में धान रखने के लिए कम पडऩे लगी जगह, खरीदी प्रभावित

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.