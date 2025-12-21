सतना की घटना से बढ़ी परिजनों की चिंता, कहा- जांच के बाद ही चढ़ाया जाए ब्लड

संभाग में थैलेसीमिया व सिकलसेल के 505 मरीज, 200 से अधिक को नियमित चढ़ता है खून

शहडोल. जिला चिकित्सालय में स्थापित ब्लड बैंक से हर महीने 200 से अधिक थैलीसीमिया व सिकलसेल मरीजों को रक्त की आपूर्ति की जाती है। सतना जिला चिकित्सालय में संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने से चार बच्चे एचआइवी पॉजिटिव मिलने के बाद जिले में थैलेसीमिया व सिकलसेल मरीज के परिजन चिंंितत हैं। इस लापरवाही की अन्य जिलों में पुनरावृत्ति न हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में संचालित सरकारी और निजी ब्लड बैंकों का ऑडिट कराने का निर्णय लिया है, जिससे परिजनों की उम्मीद की जागी है। समाजसेवी व मरीज के परिजनों ने कहा कि पत्रिका की इस मुहिम से ब्लड बैंकों की ऑडिट होना एक सराहनीय पहल है।