त्योहार में पर्यटकों से गुलजार हुआ बांधवगढ़, सफारी के लिए पहुंचे भारतीय व विदेशी सैलानी

शहडोल. दीपावली की छुट्टियां मनाने लोग बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा चहल पहल देखने मिल रही है। प्रबंधन की माने तो आगामी 23, 14 व 25 अक्टूबर तक सभी गेट फुल हैं। पर्यटक छुट्टी का पूरा लुत्फ उठाना चाह रहे हैं। क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डॉ अनुपम सहायन ने बताया कि कोर जोन के साथ ही बफर में भी सफारी का दबाव बढ़ा है। आसानी से साइटिंग के चलते पर्यटक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफारी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। प्रबंधन की माने तो 18 अक्टूबर से ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भीड़ बढऩी शुरु हो गई थी, आगामी तीन दिन और त्योहार की छुट्टियों की चहल पहल रहने वाली है। पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसे लेकर पार्क प्रबंधन भी काफी सतर्कता बरत रहा है। पर्यटकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
पार्क प्रबंधन की माने तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर के साथ बफर एरिया में भी पर्यटकों को बाघ के साथ ही अन्य वन्यजीवों का दीदार बड़ी आसानी से हो जाता है। यही वजह है कि पर्यटक छुट्टियां मनाने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ही पहुंचते हैं। गुरुवार को खितौली और ताला में दोनों टाइम में बाघ की साइटिंग हुई है। इसके अलावा ज्वालामुखी गेट में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को भी सुबह की सफारी में बाघ की साइटिंग हुई है।
जानकारी के अनुसार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दीपावली के दूसरे दिन मंगलवार से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। तीन दिन से लगातार तीनों कोर जोन व बफर जोन की सीटें पूरी तरह से फुल बताई जा रही हैं। यह चहल पहल आगामी रविवार तक रहने वाली है। बताया जा रहा है कि शनिवार से लगातार अवकाश होने की वजह से लोग छुट्टियां मनाने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं।
तीन दिन में सफारी
दिन वाहन पर्यटक
मंगल 161 815
बुध 179 934
गुरु 232 1215
कुल 572 2964
