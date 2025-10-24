Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

त्योहार में पर्यटकों से गुलजार हुआ बांधवगढ़, सफारी के लिए पहुंचे भारतीय व विदेशी सैलानी

25 अक्टूबर तक सभी गेट फुल, बाघों की साइटिंग से रोमांचित हो रहे पर्यटक

2 min read

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Oct 24, 2025

शहडोल. दीपावली की छुट्टियां मनाने लोग बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा चहल पहल देखने मिल रही है। प्रबंधन की माने तो आगामी 23, 14 व 25 अक्टूबर तक सभी गेट फुल हैं। पर्यटक छुट्टी का पूरा लुत्फ उठाना चाह रहे हैं। क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डॉ अनुपम सहायन ने बताया कि कोर जोन के साथ ही बफर में भी सफारी का दबाव बढ़ा है। आसानी से साइटिंग के चलते पर्यटक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफारी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। प्रबंधन की माने तो 18 अक्टूबर से ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भीड़ बढऩी शुरु हो गई थी, आगामी तीन दिन और त्योहार की छुट्टियों की चहल पहल रहने वाली है। पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसे लेकर पार्क प्रबंधन भी काफी सतर्कता बरत रहा है। पर्यटकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

बाघों के साथ अन्य वन्यजीवों का दीदार

पार्क प्रबंधन की माने तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर के साथ बफर एरिया में भी पर्यटकों को बाघ के साथ ही अन्य वन्यजीवों का दीदार बड़ी आसानी से हो जाता है। यही वजह है कि पर्यटक छुट्टियां मनाने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ही पहुंचते हैं। गुरुवार को खितौली और ताला में दोनों टाइम में बाघ की साइटिंग हुई है। इसके अलावा ज्वालामुखी गेट में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को भी सुबह की सफारी में बाघ की साइटिंग हुई है।

रविवार तक पार्क में रहेगी चहल पहल

जानकारी के अनुसार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दीपावली के दूसरे दिन मंगलवार से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। तीन दिन से लगातार तीनों कोर जोन व बफर जोन की सीटें पूरी तरह से फुल बताई जा रही हैं। यह चहल पहल आगामी रविवार तक रहने वाली है। बताया जा रहा है कि शनिवार से लगातार अवकाश होने की वजह से लोग छुट्टियां मनाने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं।


तीन दिन में सफारी
दिन वाहन पर्यटक
मंगल 161 815
बुध 179 934
गुरु 232 1215
कुल 572 2964

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2025 12:24 pm

Published on:

24 Oct 2025 12:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / त्योहार में पर्यटकों से गुलजार हुआ बांधवगढ़, सफारी के लिए पहुंचे भारतीय व विदेशी सैलानी

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

डोनर होने के बाद भी ब्लड बैंक से रक्त देने में चार घंटे लगाए, युवक की मौत

शहडोल

मवेशियों का दर्द समझने रखते हैं उपवास : गाय के नीचे से निकल रखते हैं मौन व्रत, जंगल में बिताते हैं पूरा दिन

शहडोल

चौकी प्रभारी ने कहा था आपस में निपटा लो मामला, दबंगों ने दो भाइयों की कर दी हत्या

शहडोल

दो गांवों के बीच हिंसक झड़प, 10 से ज्यादा महिला-पुरुषों पर जानलेवा हमला, हालात संभालने कलेक्टर-SP ने संभाला मोर्चा

Violent clash in MP
शहडोल

पत्नी से बोला- देखो, तुम्हारे चलते मैंने इसका गला दबा दिया… और पिता की कर दी हत्या

Sons in Shahdol murdered father over illicit relationship
शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.