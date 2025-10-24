त्योहार में पर्यटकों से गुलजार हुआ बांधवगढ़, सफारी के लिए पहुंचे भारतीय व विदेशी सैलानी

शहडोल. दीपावली की छुट्टियां मनाने लोग बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा चहल पहल देखने मिल रही है। प्रबंधन की माने तो आगामी 23, 14 व 25 अक्टूबर तक सभी गेट फुल हैं। पर्यटक छुट्टी का पूरा लुत्फ उठाना चाह रहे हैं। क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डॉ अनुपम सहायन ने बताया कि कोर जोन के साथ ही बफर में भी सफारी का दबाव बढ़ा है। आसानी से साइटिंग के चलते पर्यटक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफारी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। प्रबंधन की माने तो 18 अक्टूबर से ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भीड़ बढऩी शुरु हो गई थी, आगामी तीन दिन और त्योहार की छुट्टियों की चहल पहल रहने वाली है। पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसे लेकर पार्क प्रबंधन भी काफी सतर्कता बरत रहा है। पर्यटकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।