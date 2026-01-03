एसपी व कलेक्टर शहर भ्रमण पर निकले, सुरक्षा, खराब सडक़ और अतिक्रमण का लिया जायजा

शहर के मुख्य मार्ग सहित वार्ड की सडक़ों पर किया भम्रण

शहडोल. शहर की बदहाल सडक़ों और बढ़ते अतिक्रमण की शिकायतों के बाद बीच गुरुवार को पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव, कलेक्टर डॉ. केदार सिंह व नगरपालिका सीएमओ अक्षत बुंदेला बीती रात अचानक शहर की सडक़ों पर निकल गए। अधिकारियों ने शहर का भ्रमण कर जमीनी हकीकतों को जायजा लिया। अधिकारियों ने रात करीब सवा नौ बजे पैदल निकले जो पंचायती मंदिर तिराहा से इतवारी मोहल्ला, गंज रोड, पुराना गांधी चौक, रेलवे फाटक, रेलवे सब्जी मंडी होते हुए किरण टाकिज, इंदिरा चौक से गणेश मंदिर तक भम्रण किया। इस दौरान तीनों अधिकारियों ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सहित खराब सडक़ें व अतिक्रमण पर चर्चा की और नगर पालिका अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कोतवाली पुलिस के साथ अन्य अधिकारी भी शामिल रहे।शहर की खराब सडक़ें व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पत्रिका ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया था, जिसके बाद कलेक्टर व एसपी ने मामले को संज्ञान मे लिया और नव वर्ष की रात शहर भ्रमण पर निकल पड़े। पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में अतिक्रमण, ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था व खराब सडक़ों को भ्रमण का देखा गया है। कार्ययोजना बनाकर प्रशासन के साथ इसे व्यवस्थित किया जाएगा।