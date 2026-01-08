काम न करने वाले ठेकेदारों को करें ब्लैक लिस्टेड, नगर में सप्लाई हो रहे पानी की कराई जाए टेस्टिंग

परिषद की बैठक में कुल 16 एजेंण्डों पर चर्चा हुई। इसमें बाणगंगा मेले के आयोजन, नवीन बस स्टैंड निर्माण के लिए भूमि अर्जन, स्टेडियम की भूमि के संबंध में विचार, स्पेशल एस्टेट कैपटिल इन्वेस्टमेंट 2025-26 योजना अंतर्गत तालाब के रिफार्म करने, भवन निर्माण कार्य में विकास शुल्क निर्धारण, विवाह घर व हास्पिटल में कचरा कलेक्शन शुल्क निर्धारण, फुटपाथों को आवश्यकता अनुसार तोडऩे की अनुमति, टैगोर पार्क की भूमि में दुकान निर्माण, लल्लू सिंह चौक से बस स्टैण्ड तक व जयस्तंभ चौक से बाणगंगा बाइपास तक फुटपाथ डेवलपमेंट, नामांतरण प्रकरण के अनुमोदन, विशेष निधि से स्वीकृत कार्यों में निविदा दरों की स्वीकृति सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान पार्षदो ने घरौला मोहल्ला में स्वीकृत सामुदायिक भवन निर्माण, फुटपाथ को तोडऩे पर जुर्माना लगाने, भवन अनुज्ञा व कंपाउङ्क्षडग को लेकर बात रखी।