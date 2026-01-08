काम न करने वाले ठेकेदारों को करें ब्लैक लिस्टेड, नगर में सप्लाई हो रहे पानी की कराई जाए टेस्टिंग

शहडोल. नगर पालिका में बुधवार को विशेष पहरे में परिषद की बैठक हुई। इसमें पार्षद व नगर पालिका के कर्मचारियों के अलाव अन्य किसी के प्रवेश पर विशेष निगरानी रखी गई। निर्धारित समय से आधा घंटा देरी से शुरु हुई इस बैठक में जन समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर नगर पालिका के जिम्मेदारों ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। पार्षदों ने सीवर लाइन व अन्य वजह से आए दिन टूट रही पाइप लाइन व लीकेज की वजह से दूषित जलापूर्ति का मुद्दा उठाया।
उन्होंने मांग की कि नगर में सप्लाई हो रहे पानी की टेस्टिंग कराई जाए, जिससे कि इंदौर जैसी घटना यहां घटित न हो। साथ ही ऐसे ठेकेदार जिन्होंने निर्माण कार्यों का ठेका तो ले लिया है, लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा डोली, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अक्षत बुंदेला के साथ वार्ड पार्षद व नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक, इंजीनियर व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
परिषद की बैठक में कुल 16 एजेंण्डों पर चर्चा हुई। इसमें बाणगंगा मेले के आयोजन, नवीन बस स्टैंड निर्माण के लिए भूमि अर्जन, स्टेडियम की भूमि के संबंध में विचार, स्पेशल एस्टेट कैपटिल इन्वेस्टमेंट 2025-26 योजना अंतर्गत तालाब के रिफार्म करने, भवन निर्माण कार्य में विकास शुल्क निर्धारण, विवाह घर व हास्पिटल में कचरा कलेक्शन शुल्क निर्धारण, फुटपाथों को आवश्यकता अनुसार तोडऩे की अनुमति, टैगोर पार्क की भूमि में दुकान निर्माण, लल्लू सिंह चौक से बस स्टैण्ड तक व जयस्तंभ चौक से बाणगंगा बाइपास तक फुटपाथ डेवलपमेंट, नामांतरण प्रकरण के अनुमोदन, विशेष निधि से स्वीकृत कार्यों में निविदा दरों की स्वीकृति सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान पार्षदो ने घरौला मोहल्ला में स्वीकृत सामुदायिक भवन निर्माण, फुटपाथ को तोडऩे पर जुर्माना लगाने, भवन अनुज्ञा व कंपाउङ्क्षडग को लेकर बात रखी।
