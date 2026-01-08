8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

शहडोल

काम न करने वाले ठेकेदारों को करें ब्लैक लिस्टेड, नगर में सप्लाई हो रहे पानी की कराई जाए टेस्टिंग

नगर पालिका में हुई परिषद की बैठक में 16 प्रस्तावों पर हुई चर्चा

less than 1 minute read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Jan 08, 2026

शहडोल. नगर पालिका में बुधवार को विशेष पहरे में परिषद की बैठक हुई। इसमें पार्षद व नगर पालिका के कर्मचारियों के अलाव अन्य किसी के प्रवेश पर विशेष निगरानी रखी गई। निर्धारित समय से आधा घंटा देरी से शुरु हुई इस बैठक में जन समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर नगर पालिका के जिम्मेदारों ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। पार्षदों ने सीवर लाइन व अन्य वजह से आए दिन टूट रही पाइप लाइन व लीकेज की वजह से दूषित जलापूर्ति का मुद्दा उठाया।


उन्होंने मांग की कि नगर में सप्लाई हो रहे पानी की टेस्टिंग कराई जाए, जिससे कि इंदौर जैसी घटना यहां घटित न हो। साथ ही ऐसे ठेकेदार जिन्होंने निर्माण कार्यों का ठेका तो ले लिया है, लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा डोली, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अक्षत बुंदेला के साथ वार्ड पार्षद व नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक, इंजीनियर व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

परिषद की बैठक में कुल 16 एजेंण्डों पर चर्चा हुई। इसमें बाणगंगा मेले के आयोजन, नवीन बस स्टैंड निर्माण के लिए भूमि अर्जन, स्टेडियम की भूमि के संबंध में विचार, स्पेशल एस्टेट कैपटिल इन्वेस्टमेंट 2025-26 योजना अंतर्गत तालाब के रिफार्म करने, भवन निर्माण कार्य में विकास शुल्क निर्धारण, विवाह घर व हास्पिटल में कचरा कलेक्शन शुल्क निर्धारण, फुटपाथों को आवश्यकता अनुसार तोडऩे की अनुमति, टैगोर पार्क की भूमि में दुकान निर्माण, लल्लू सिंह चौक से बस स्टैण्ड तक व जयस्तंभ चौक से बाणगंगा बाइपास तक फुटपाथ डेवलपमेंट, नामांतरण प्रकरण के अनुमोदन, विशेष निधि से स्वीकृत कार्यों में निविदा दरों की स्वीकृति सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान पार्षदो ने घरौला मोहल्ला में स्वीकृत सामुदायिक भवन निर्माण, फुटपाथ को तोडऩे पर जुर्माना लगाने, भवन अनुज्ञा व कंपाउङ्क्षडग को लेकर बात रखी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 11:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / काम न करने वाले ठेकेदारों को करें ब्लैक लिस्टेड, नगर में सप्लाई हो रहे पानी की कराई जाए टेस्टिंग

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

यहां चोरी करके फरार हुआ भालू, हैरान कर देने वाली वारदात CCTV में कैद

Bear Stole Chips
शहडोल

खेत से चंदन के सात पेड़ चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

शहडोल

73 मंडल व 28 बस्तियों में आयोजित होगा हिंदू सम्मेलन

शहडोल

आदिवासियों के नाम पर बैंक से वाहन फाइनेंस करा महंगे दामों में बेचने वाला गिरोह पकड़ाया

शहडोल

एसपी व कलेक्टर शहर भ्रमण पर निकले, सुरक्षा, खराब सडक़ और अतिक्रमण का लिया जायजा

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.