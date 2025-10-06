Patrika LogoSwitch to English

शहडोल

अंधी हत्या का खुलासा: पत्नी ने देवर के साथ की थी पति की हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार

पति को अवैध संबंध की लग गई थी जानकारी, आए दिन करता था विवाद

शहडोल

Kamlesh Rajak

Oct 06, 2025

पति को अवैध संबंध की लग गई थी जानकारी, आए दिन करता था विवाद
शहडोल. देवलोंद थाना क्षेत्र के करौंदिया में एक सप्ताह पहले हुई हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या की वजह प्रेम सबंध होना बताया। पुलिस ने बताया कि 28 अक्टूबर को करौंदिया में बिजेन्द्र बैगा का उसके घर में क्षत विक्षत शव बरामद हुआ था। घटना की रिपोर्ट मृतक की मां राजकुमारी बैगा 50 वर्ष ने दर्ज कराई थी। प्रथम दृष्टया पे्रेम प्रसंग का मामला सामने आया था। इसी के आधार पर आगे विवेचना शुरू की गई। मृतक बिजेन्द्र बैगा की मां से परिवार की हिस्ट्री निकाली गई। इसके बाद पुलिस ने मृतक के भाई नारेन्द्र बैगा की डिटेल खंगाली तो सामने आया कि घटना दिनांक से दो-तीन दिन पहले वह हैदराबाद से ग्राम करौंदिया आया था और घटना के बाद पुन: हैदराबाद मजदूरी करने चला गया। पुलिस ने संदेही नारेन्द्र बैगा की मोबाइल डिटेल निकाली और हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू किया। नारेन्द्र बैगा ने पुलिस को बताया कि उसने अपने नाबालिग भाई एवं साथी आशीष बैगा एवं भाभी (मृतक की पत्नी) के साथ मिलकर अपने भाई बिजेन्द्र बैगा की हत्या की है। नारेन्द्र बैगा का अपनी भाभी के साथ प्रेम संबंध था, जिसकी जानकारी मृतक को लग गई थी, जिसके कारण पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था। भाभी बीते 1 साल से अपने मायके में रहती थी। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।

06 Oct 2025 11:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / अंधी हत्या का खुलासा: पत्नी ने देवर के साथ की थी पति की हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार

