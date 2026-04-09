वन्यजीवों को संरक्षित करने कॉरीडोर को सशक्त करने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मंथन

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वर्किंग ग्रुप फॉर द वाइल्डलाइफ कॉरीडोर की हुई पहली बैठक

शहडोल. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला स्थित ईको सेंटर में वर्किंग ग्रुप फॉर द वाइल्डलाइफ कॉरिडोर की पहली बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य बांधवगढ़, संजय तथा गुरुघासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बीच वन्यजीव कॉरीडोर को और मजबूत बनाना था। बैठक में तीनो टाइगर रिजर्व के साथ ही सामान्य वनक्षेत्र के अधिकारी व वन्यजीव संरक्षण को लेकर कार्य कर रही विभिन्न सहयोगी संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कॉरीडोर संरक्षण की आवश्यकताओं व इसके लिए किए जाने वाले कार्यों के साथ कॉरिडोर की वर्तमान स्थिति, सामने आ रही चुनौतियों और संरक्षण की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। साथ ही बेहतर प्रबंधन के लिए अपनाई जा रही कार्यप्रणालियों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद उत्तर शहडोल, दक्षिण शहडोल और मनेंद्रगढ़ क्षेत्रों के अधिकारियों ने पिछली बैठक के बाद किए गए कार्यों और महत्वपूर्ण संरक्षण मुद्दों की जानकारी साझा की। सहयोगी संस्थाओ ने भी अपने अनुभव और प्रयासों को प्रस्तुत किया।