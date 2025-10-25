Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

व्यापारी ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा- बीमारी से परेशान हूं

शास्त्री नगर की घटना, जांच में जुटी कोतवाली पुलिस

less than 1 minute read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Oct 25, 2025

शास्त्री नगर की घटना, जांच में जुटी कोतवाली पुलिस
शहडोल. नगर के वार्ड क्रमांक 23 शास्त्री नगर में शुक्रवार की सुबह पाल स्वीट्स के संचालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मनोरंजन पाल पिता महादेव पाल 67 वर्ष शुक्रवार की सुबह नाश्ता करने के बाद अचानक अचानक गायब हो गए। काफी देर तक जब वह घर में नहीं दिखाई दिए तो परिजनों ने तलाश शुरू की। इसी दौरान परिजनों ने घर के सबसे पीछे के कमरे में देखा तो वह फांसी के फंदे पर लटक रहे थे। बताया जा रहा है कि सुबह नाश्ता करने के बाद पीछे के कमरे में जाकर आत्महत्या की है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर आगे की विवेचना शुरू कर दी। शाम करीब 4 बजे जिला चिकित्सालय में पीएम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया।

प्रिंटेंड सुसाइड नोट में लिखा कई बीमारी से परेशान हूं

पुलिस ने बताया कि मृतक के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें दो तीन लाइन में कई बीमारी से परेशान होने का उल्लेख किया है। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह वर्तमान में पैर के दर्द से परेशान थे, जिसके कारण चलने में समस्या होती थी। सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे, जिसके कारण नीचे के कमरे में रहने लगे थे। उनका सिंधी मार्केट में रेस्टोरेंट है। इसे दादा होटल के नाम से भी जाना जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 11:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / व्यापारी ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा- बीमारी से परेशान हूं

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जमीन विवाद में 2 भाइयों की हुई निर्मम हत्या, मारपीट के Live Video Viral

Shahdol News
शहडोल

त्योहार में पर्यटकों से गुलजार हुआ बांधवगढ़, सफारी के लिए पहुंचे भारतीय व विदेशी सैलानी

शहडोल

डोनर होने के बाद भी ब्लड बैंक से रक्त देने में चार घंटे लगाए, युवक की मौत

शहडोल

मवेशियों का दर्द समझने रखते हैं उपवास : गाय के नीचे से निकल रखते हैं मौन व्रत, जंगल में बिताते हैं पूरा दिन

शहडोल

चौकी प्रभारी ने कहा था आपस में निपटा लो मामला, दबंगों ने दो भाइयों की कर दी हत्या

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.