व्यापारी ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा- बीमारी से परेशान हूं

शास्त्री नगर की घटना, जांच में जुटी कोतवाली पुलिस

शहडोल. नगर के वार्ड क्रमांक 23 शास्त्री नगर में शुक्रवार की सुबह पाल स्वीट्स के संचालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मनोरंजन पाल पिता महादेव पाल 67 वर्ष शुक्रवार की सुबह नाश्ता करने के बाद अचानक अचानक गायब हो गए। काफी देर तक जब वह घर में नहीं दिखाई दिए तो परिजनों ने तलाश शुरू की। इसी दौरान परिजनों ने घर के सबसे पीछे के कमरे में देखा तो वह फांसी के फंदे पर लटक रहे थे। बताया जा रहा है कि सुबह नाश्ता करने के बाद पीछे के कमरे में जाकर आत्महत्या की है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर आगे की विवेचना शुरू कर दी। शाम करीब 4 बजे जिला चिकित्सालय में पीएम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया।