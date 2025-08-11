शहर में सफाई व्यवस्था ठप, जगह-जगह लगा कचरे का ढेर

विरोध के बाद भी नहीं पहुंचे सफाईकर्मी, वार्डों की नालियां चोक, कचरे के ढेर से आने लगी दुर्गन्ध

शहडोल. शहर की सफाई व्यवस्था बीते दो दिनों से पूरी तरह चरमरा गई है। सफाई नहीं होने से जगह-जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है। वार्डों की नालियां चोक होकर बजबजाने लगी हैं। कचरे के ढेर से दुर्गन्ध उठ रहा है। खुले में पड़े कचरे को मवेशी अपना निवाला बना रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। शहर में रखे डस्टबिन से कचरा उठाव नहीं होने के कारण फुल हो गए हैं। लोग मजबूरी में घरोंं का कचरा खुले में फेंकने को मजबूर हो रहे हैं। नगर के घरौला मोहल्ला, एसपी बंगला के पीछे, पुरानी बस्ती, गायत्री मंदिर के सामने सहित वार्ड २६ व २७ में जगह-जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इतना ही नहीं बाजार में भी सफाई नहीं होने से दुकानों के सामने कचरे का ढेर देखा गया।