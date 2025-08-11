11 अगस्त 2025,

सोमवार

शहडोल

शहर में सफाई व्यवस्था ठप, जगह-जगह लगा कचरे का ढेर

विरोध के बाद भी नहीं पहुंचे सफाईकर्मी, वार्डों की नालियां चोक, कचरे के ढेर से आने लगी दुर्गन्ध

शहडोल

Kamlesh Rajak

Aug 11, 2025

विरोध के बाद भी नहीं पहुंचे सफाईकर्मी, वार्डों की नालियां चोक, कचरे के ढेर से आने लगी दुर्गन्ध
शहडोल. शहर की सफाई व्यवस्था बीते दो दिनों से पूरी तरह चरमरा गई है। सफाई नहीं होने से जगह-जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है। वार्डों की नालियां चोक होकर बजबजाने लगी हैं। कचरे के ढेर से दुर्गन्ध उठ रहा है। खुले में पड़े कचरे को मवेशी अपना निवाला बना रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। शहर में रखे डस्टबिन से कचरा उठाव नहीं होने के कारण फुल हो गए हैं। लोग मजबूरी में घरोंं का कचरा खुले में फेंकने को मजबूर हो रहे हैं। नगर के घरौला मोहल्ला, एसपी बंगला के पीछे, पुरानी बस्ती, गायत्री मंदिर के सामने सहित वार्ड २६ व २७ में जगह-जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इतना ही नहीं बाजार में भी सफाई नहीं होने से दुकानों के सामने कचरे का ढेर देखा गया।

वेतन भुगतान को लेकर सफाई व्यवस्था बिगड़ी

नगरपालिका में सफाई के लिए करीब २०० कर्मचारी तैनात हैं। दो महीने से वेतन भुगतान नहीं होने पर कर्मचारियों ने शनिवार को सफाई का काम बंद कर दिया था और सभी एकत्रित होकर कलेक्टर निवास पहुंच गए थे। कलेक्टर ने सफाइकर्मियों की परेशानियों को सुनते हुए साफ कहा था कि शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित न करें वेतन भुगतान दो घंटे के भीतर हो जाएगा और कर्मचारियों को वेतन भी मिल गया, इसकेबाद भी दो दिन से शहर की सफाई नहीं हो रही है, जिससे अब नगरवासी
परेशान हैं।

वार्ड में दो दिन से सफाई नहीं होने के कारण जगह-जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है। वहीं नाली की सफाई भी नहीं होने से दुर्गन्ध आ रही है। गंदगी से मच्छरों का प्रकोप बढऩे का खतरा है।
अल्पना मिश्रा, वार्ड 27

पुरानी बस्ती में सफाई करने में लापरवाही बरती जाती है, नालियों की सफाई करने के बाद कचरे का उठाव नहीं किया जाता, नालियां बजबजा रही हैं। जिससे संक्रमण फैलने का खतरा है।
इकबाल अली, पुरानी बस्ती

