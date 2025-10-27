आसमान में छाए रहे काले बादल, देर शाम झमाझम बारिश, किसानों की बढ़ी चिंता

शहडोल. किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले लगातार बारिश की वजह से बीमारी के प्रकोप ने सोयाबीन व धान की फसल को नुकसान पहुंचाया और अब जब फसल पक कर तैयार हो तो फिर से मौसम ने करवट बदला है। दो दिन से आसमान में काले बादल छाए रहे और रविवार की देर शाम बारिश की झड़ी लग गई। देर शाम हुई आधे घंटे से अधिक बारिश ने एक बार किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। बताया जा रहा है कि आगामी 28 अक्टूबर तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने की संभावना है। ऐसे में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि तिल, उड़द व सोयाबीन की फसल कटकर खलिहानों में रखी है और गहाई का कार्य चल रहा है। वहीं धान की फसल भी तैयार है और किसानों ने कटाई भी शुरु कर दी है। इस बीच मौसम में परिवर्तन और बारिश से फसलें प्रभावित होंगी।