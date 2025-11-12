Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

दिल्ली में धमाके के बाद एलर्ट : रेलवे स्टेशन में सर्चिंग, डॉग स्क्वॉड की मदद से निगरानी, ट्रेनों में बढ़ाई गश्त

बस स्टैण्ड व सार्वजनिक स्थलों पर जांच, बम निरोधक दस्ता भी सक्रिय

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Nov 12, 2025

शहडोल. दिल्ली में धमाके के बाद शहडोल संभाग में भी अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। शहडोल से गुजरने वाली हर एक ट्रेन पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही स्टेशन में आने वाले हर एक यात्रियों के सामान की जांच डॉग स्क्वॉड की मदद से की जा रही है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से ही रेलवे मुख्यालय ने आरपीएफ को अलर्ट कर दिया है। जिसके बाद सोमवार की रात से ही आरपीएफ, जीआरपी, बीडीडीएस व सिटी कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने स्टेशन व ट्रेनों की जांच की। सुरक्षा एजेसिंयों को सब कुछ सामान्य मिला।

पुलिस विभाग भी अलर्ट मोड पर

दिल्ली की घटना के बाद पुलिस विभाग को भी अलर्ट जारी हुआ है। अधिकारियों ने जिले के सभी थाना चौकियों को निर्देशित किया है कि थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार के साथ ही भीड़भाड वाले स्थानों में विशेष नजर रखें, इसके साथ बीडीडीएस टीम को लगातार जांच के निर्देश जारी किए है। मंगलवार को रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड में बीडीडीएस व पुलिस की मदद से जांच की गई। इसी प्रकार अन्य स्थानों में भी पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है। जिससे यहां कोई अप्रिय घटना न हो और लोग सुरक्षित रहें।

ट्रेनों में कटनी तक जा रही टीम

आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि रेलवे बोर्ड से जारी आदेश के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। दिल्ली से आने व जाने वाली ट्रेनों में विशेष नजर रखी जा रही है। सोमवार को उत्कल एक्सप्रेस में टीम ने शहडोल से कटनी तक जांच की, इसके साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से भी ट्रेन के अंदर पूछताछ की जा रही है। इसके लिए अलग-अलग टीम गठित की गई जो दिन व रात में जांच कर रही है। मंगलवार को रेलवे स्टेशन के मेन गेट में डीएमएफडी के माध्यम से यात्रियों के सामानों की जांच की गई। भीड़ के समय अतिरिक्त स्टाफ लगाया जा रहा है। प्लेटफार्म, सर्कुलेटिंग एरिया एवं ट्रेनों में पैदल गश्त के साथ ही पार्किंग में आने वाले वाहनों की जांच बढ़ाई गई है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना रोकने के लिए आरपीएफ व जीआरपी ने अपने सूचना तंत्र भी मजबूत कर दिए हैं। रेलवे ने सभी अनुबंधित कर्मचारियों को संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए अलर्ट कर दिया है।

इनका कहना है
दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पुलिस मुख्यालय से अलर्ट जारी हुआ है। सभी थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में विशेष निगरानी करने, संदिग्धों से पूछताछ करने निर्देशित किया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की जांच कराई जा रही है।
रामजी श्रीवास्तव, एसपी शहडोल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 11:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / दिल्ली में धमाके के बाद एलर्ट : रेलवे स्टेशन में सर्चिंग, डॉग स्क्वॉड की मदद से निगरानी, ट्रेनों में बढ़ाई गश्त

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हर दिन टूट रही पाइप लाइन, सडक़ पर बह रहा पानी, दलदल से निकलना भी हो रहा मुश्किल

शहडोल

बाघ गणना 2026 : कैमरा ट्रैप लगाने का वन अमले ने सीखा तरीका

शहडोल

विश्वविद्यालय में ओरा मैपिंग से मन, शरीर व चेतना की परतें पढऩे की तैयारी

शहडोल

नपा की एनओसी के बिना विद्युत विभाग लगा रहा ट्रांसफार्मर, दे रहा कनेक्शन

शहडोल

MP में बिजली विभाग खुद दे रहा अवैध कनेक्शन! बिना NOC के लगा रहा ट्रांसफार्मर…

electricity department illegal transformer connections shahdol nagar palika noc mp news
शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.