दिल्ली में धमाके के बाद एलर्ट : रेलवे स्टेशन में सर्चिंग, डॉग स्क्वॉड की मदद से निगरानी, ट्रेनों में बढ़ाई गश्त

शहडोल. दिल्ली में धमाके के बाद शहडोल संभाग में भी अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। शहडोल से गुजरने वाली हर एक ट्रेन पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही स्टेशन में आने वाले हर एक यात्रियों के सामान की जांच डॉग स्क्वॉड की मदद से की जा रही है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से ही रेलवे मुख्यालय ने आरपीएफ को अलर्ट कर दिया है। जिसके बाद सोमवार की रात से ही आरपीएफ, जीआरपी, बीडीडीएस व सिटी कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने स्टेशन व ट्रेनों की जांच की। सुरक्षा एजेसिंयों को सब कुछ सामान्य मिला।
दिल्ली की घटना के बाद पुलिस विभाग को भी अलर्ट जारी हुआ है। अधिकारियों ने जिले के सभी थाना चौकियों को निर्देशित किया है कि थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार के साथ ही भीड़भाड वाले स्थानों में विशेष नजर रखें, इसके साथ बीडीडीएस टीम को लगातार जांच के निर्देश जारी किए है। मंगलवार को रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड में बीडीडीएस व पुलिस की मदद से जांच की गई। इसी प्रकार अन्य स्थानों में भी पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है। जिससे यहां कोई अप्रिय घटना न हो और लोग सुरक्षित रहें।
आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि रेलवे बोर्ड से जारी आदेश के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। दिल्ली से आने व जाने वाली ट्रेनों में विशेष नजर रखी जा रही है। सोमवार को उत्कल एक्सप्रेस में टीम ने शहडोल से कटनी तक जांच की, इसके साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से भी ट्रेन के अंदर पूछताछ की जा रही है। इसके लिए अलग-अलग टीम गठित की गई जो दिन व रात में जांच कर रही है। मंगलवार को रेलवे स्टेशन के मेन गेट में डीएमएफडी के माध्यम से यात्रियों के सामानों की जांच की गई। भीड़ के समय अतिरिक्त स्टाफ लगाया जा रहा है। प्लेटफार्म, सर्कुलेटिंग एरिया एवं ट्रेनों में पैदल गश्त के साथ ही पार्किंग में आने वाले वाहनों की जांच बढ़ाई गई है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना रोकने के लिए आरपीएफ व जीआरपी ने अपने सूचना तंत्र भी मजबूत कर दिए हैं। रेलवे ने सभी अनुबंधित कर्मचारियों को संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए अलर्ट कर दिया है।
इनका कहना है
दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पुलिस मुख्यालय से अलर्ट जारी हुआ है। सभी थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में विशेष निगरानी करने, संदिग्धों से पूछताछ करने निर्देशित किया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की जांच कराई जा रही है।
रामजी श्रीवास्तव, एसपी शहडोल
बड़ी खबरेंView All
शहडोल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग