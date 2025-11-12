दिल्ली में धमाके के बाद एलर्ट : रेलवे स्टेशन में सर्चिंग, डॉग स्क्वॉड की मदद से निगरानी, ट्रेनों में बढ़ाई गश्त

आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि रेलवे बोर्ड से जारी आदेश के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। दिल्ली से आने व जाने वाली ट्रेनों में विशेष नजर रखी जा रही है। सोमवार को उत्कल एक्सप्रेस में टीम ने शहडोल से कटनी तक जांच की, इसके साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से भी ट्रेन के अंदर पूछताछ की जा रही है। इसके लिए अलग-अलग टीम गठित की गई जो दिन व रात में जांच कर रही है। मंगलवार को रेलवे स्टेशन के मेन गेट में डीएमएफडी के माध्यम से यात्रियों के सामानों की जांच की गई। भीड़ के समय अतिरिक्त स्टाफ लगाया जा रहा है। प्लेटफार्म, सर्कुलेटिंग एरिया एवं ट्रेनों में पैदल गश्त के साथ ही पार्किंग में आने वाले वाहनों की जांच बढ़ाई गई है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना रोकने के लिए आरपीएफ व जीआरपी ने अपने सूचना तंत्र भी मजबूत कर दिए हैं। रेलवे ने सभी अनुबंधित कर्मचारियों को संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए अलर्ट कर दिया है।