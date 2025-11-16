उद्यमिता और तकनीकी विकास को मिलेगी गति, शहडोल में स्थापित होगा इनक्यूबेशन एवं स्टार्टअप केंद्र

शहडोल. पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय को एमएसएमई की प्रतिष्ठित रैंप परियोजना प्राप्त हुई है। इस परियोजना के अंतर्गत शहडोल में एक अत्याधुनिक इनक्यूबेशन एवं स्टार्टअप केंद्र की स्थापना की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के केवल 12 संस्थान ही इस परियोजना के लिए चयनित हुए हैं, जिनमें शहडोल का चयन इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह केंद्र युवाओं, शोधार्थियों और उभरते उद्यमियों को तकनीकी सहयोग, नवोन्मेष सुविधाएं, प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन प्रदान कर स्टार्टअप संस्कृति को नई दिशा देगा।
इस परियोजना को सफलतापूर्वक विश्वविद्यालय तक पहुंचाने में डॉ. मौसमी कर सहायक प्राध्यापक एवं परियोजना समन्वयक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनक्यूबेशन केंद्र के नोडल अधिकारी प्रो. प्रवीण शर्मा तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाध्यक्ष प्रो. प्रमोद के पांडे का मार्गदर्शन भी उल्लेखनीय रहा। यह उपलब्धि कुलगुरु प्रो. रामशंकर तथा कुलसचिव प्रो. आशीष तिवारी की के नवाचार उन्मुख नेतृत्व का परिणाम है, जिन्होंने विश्वविद्यालय को स्टार्टअप एवं नवाचार की दिशा में आगे बढऩे के लिए प्रेरित किया।
विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बताया कि इस सफलता में दिलीप कुमार आइएस जो एमपीएलयूएन के प्रबंध संचालक तथा रैंप परियोजना के राज्य स्तरीय नोडल प्रमुख हैं, विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। अनिल थागले, उप महाप्रबंधक एवं रैंप के नोडल अधिकारी तथा रैंप समन्वयक डॉ. सुनील के मार्गदर्शन ने फंडिंग प्रक्रिया को सरल और सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह समर्थन ने भी इस उपलब्धि को संभव बनाने में मजबूत आधार प्रदान किया। कुलगुरू प्रो. रामशंकर एवं कुलसचिव प्रो. आशीष तिवारी ने कहा कि यह इनक्यूबेशन एवं स्टार्टअप केंद्र शहडोल संभाग में उद्यमिता, नवाचार और तकनीकी विकास को गति प्रदान करेगा। आने वाली पीढिय़ों के लिए अपार संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा।
