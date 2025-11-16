उद्यमिता और तकनीकी विकास को मिलेगी गति, शहडोल में स्थापित होगा इनक्यूबेशन एवं स्टार्टअप केंद्र

विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बताया कि इस सफलता में दिलीप कुमार आइएस जो एमपीएलयूएन के प्रबंध संचालक तथा रैंप परियोजना के राज्य स्तरीय नोडल प्रमुख हैं, विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। अनिल थागले, उप महाप्रबंधक एवं रैंप के नोडल अधिकारी तथा रैंप समन्वयक डॉ. सुनील के मार्गदर्शन ने फंडिंग प्रक्रिया को सरल और सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह समर्थन ने भी इस उपलब्धि को संभव बनाने में मजबूत आधार प्रदान किया। कुलगुरू प्रो. रामशंकर एवं कुलसचिव प्रो. आशीष तिवारी ने कहा कि यह इनक्यूबेशन एवं स्टार्टअप केंद्र शहडोल संभाग में उद्यमिता, नवाचार और तकनीकी विकास को गति प्रदान करेगा। आने वाली पीढिय़ों के लिए अपार संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा।