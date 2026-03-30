ई-स्कूटी की बैटरी फटने से घर में लगी आग, 15 लाख से अधिक का नुकसान

धनपुरी की घटना, परिवार के लोग पीछे की दीवार फांदकर निकले बाहर

शहडोल. अमलाई थाना क्षेत्र के धनपुरी वार्ड 12 में चार्जिंग में लगी ई-स्कूटी की बैटरी फटने से घर में आग लग गई। आग से करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें सोना-चांदी के जेवर, नकदी, एक बाइक, स्कूटी और शादी के लिए खरीदा गया दहेज का सामान शामिल है। संकरी गली होने के कारण दमकल वाहन घर तक नहीं पहुंच सका और स्थानीय लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। पीडि़त परिवार के अनुसार स्थानीय लोगों की मदद से करीब 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। घटना शनिवार देर बीती रात की है, जब घर के एक कमरे में ई-स्कूटी चार्ज हो रही थी। अचानक शार्ट सर्किट के साथ बैटरी फटी और आग तेजी से फैल गई। आग इतनी विकराल थी कि परिवार के लोगों को जान बचाने के लिए मुख्य दरवाजे की बजाय दीवार फांदकर बाहर निकलना पड़ा। अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। घर के किचन में रखा सिलेंडर पड़ोसियों की सूझबूझ से बाहर निकाला गया।