घर में लगी आग, थाना प्रभारी ने बचाई परिवार की जान

पपौंध के ग्राम निपनिया की घटना, थाना प्रभारी भी झुलसे

शहडोल. पपौंध थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह बड़ा हादसा होने से टल गया। खाना बनाते समय कच्चे मकान में आग लग गई। घर के अंदर परिवार की चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के लोगों मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान थाना प्रभारी बृजेन्द्र मिश्रा मौके पर पहुंचे और अपनी जान की परवाह किए बिना सूझबूझ से परिवार को सुरक्षित बाहर निकालकर जान बचाई। इस दौरान थाना प्रभारी के भी दोनों हाथ झुलस गए।

जानकारी के अनुसार निपनिया में सुबह रूपधारी जायसवाल का परिवार खाना बना रहा था, इसी दौरान अचानक घर में आग लग गई। कच्चा मकान होने के कारण देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई। रूपधारी व उसका परिवार जरूरत का सामान निकालने के दौरान घर के अंदर फंस गया। इसी दौरान किसी काम से थाना प्रभारी बृजेन्द्र मिश्रा दूसरे गांव जा रहे थे, आग की लपटें देख तत्काल वाहन को रोक दिया और घर के अंदर फंसे परिवार को अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकाला। हादसे में 65 वर्षीय वृद्ध पिता व रूपधारी जायसवाल भी आग की चपेट में आने से झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।