घर में लगी आग, थाना प्रभारी ने बचाई परिवार की जान

पपौंध के ग्राम निपनिया की घटना, थाना प्रभारी भी झुलसे
शहडोल. पपौंध थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह बड़ा हादसा होने से टल गया। खाना बनाते समय कच्चे मकान में आग लग गई। घर के अंदर परिवार की चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के लोगों मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान थाना प्रभारी बृजेन्द्र मिश्रा मौके पर पहुंचे और अपनी जान की परवाह किए बिना सूझबूझ से परिवार को सुरक्षित बाहर निकालकर जान बचाई। इस दौरान थाना प्रभारी के भी दोनों हाथ झुलस गए।
जानकारी के अनुसार निपनिया में सुबह रूपधारी जायसवाल का परिवार खाना बना रहा था, इसी दौरान अचानक घर में आग लग गई। कच्चा मकान होने के कारण देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई। रूपधारी व उसका परिवार जरूरत का सामान निकालने के दौरान घर के अंदर फंस गया। इसी दौरान किसी काम से थाना प्रभारी बृजेन्द्र मिश्रा दूसरे गांव जा रहे थे, आग की लपटें देख तत्काल वाहन को रोक दिया और घर के अंदर फंसे परिवार को अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकाला। हादसे में 65 वर्षीय वृद्ध पिता व रूपधारी जायसवाल भी आग की चपेट में आने से झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
पुलिस ने बताया कि आग लगने के बाद घर के अंदर फंसे परिवार को तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन आग पर काबू पाने स्थानीय स्तर पर पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण तीन घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों व आरक्षक नबी खान की मदद से पानी का टैंकर बुलाया गया, साथ ही लोगों ने भी अपने-अपने घरों से बर्तनों में पानी लाकर आग बुझाने में मदद की, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया।
इस हादसे में रूपधारी के घर में रखा गृहस्थी का सामान व घर का अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो गया। पुलिस ने बताया कि पीडि़त का छप्पर वाला कच्चा मकान था, कुछ हिस्सों में मवेशियों को रखने के लिए घास व सीट डालकर छाया बनाई गई थी, जो आग की चपेट में आने से जल गया, जिससे परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
