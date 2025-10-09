विचारपुर के फुटबॉल खिलाडिय़ों ने देश-दुनिया में बनाई अपनी पहचान

मिनी ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी युवाओं के लिए बन रहे प्रेरणास्रोत

शहडोल. जिले का ग्राम विचारपुर जो अब मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है, यहां के युवाओं ने देश के साथ ही दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। ग्राम विचारपुर की मिनी ब्राजील फुटबॉल टीम के खिलाडिय़ों में फुटबॉल के प्रति जुनून और उत्साह देखा जा रहा है। फुटबॉल मैदान में तीन वर्ष के बच्चों से लेकर 25 वर्ष तक के युवक-युवतियों द्वारा नियमित रूप से फुटबॉल खेल का अभ्यास किया जाता है। कोच अनिल सिंह गोंड़ ने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। वर्तमान में रेलवे में नौकरी करते हैं। उन्होंने बताया कि नियमित रूप से विचारपुर एवं आस-पास के ग्रामों के खिलाडिय़ों को नि:शुल्क कोचिंग देते हैं। विचारपुर ग्राम के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सुरेश कुण्डे, फकरिया कुण्डे तथा मुरलीधर कुण्डे ने वर्ष 1978-79 से स्थानीय युवाओं को फुटबॉल खेल से जोड़ा था। वर्ष 2002 में आईएनएस फुटबॉल कोच रईस अहमद ने स्थानीय खिलाडिय़ों को फुटबॉल खेल की कोचिंग शुरू की। इस खेल मैदान से 7-8 बच्चों ने फुटबॉल की कोचिंग प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है।