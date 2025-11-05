सर्विस लाइन से लेकर मुख्य मार्ग तक वाहनों का जमावड़ा, मॉल संचालक को यातायात पुलिस की हिदायत

शहडोल. यातायात विभाग ने मंगलवार को बुढ़ार चौक से बगिया तिराहा के बीच मॉडल रोड में संचालित मॉल के सामने खड़े वाहनों को हटाते हुए चालानी कार्रवाई की है। साथ्थ ही मॉल संचालक को समुचित पार्किंग की व्यवस्था बनाने के निद्रेश दिए हैं। यातायात प्रभारी प्रियंका शर्मा ने नागरिकों की असुविधा को देखते हुए बुढ़ार रोड स्थित एक शॉपिंग संस्थान के सामने खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई की है। यातायात पुलिस शाम करीब 6.30 बजे संस्थान के सामने नो पॉर्किंग में खड़े 100 से अधिक दो पहिया व चार पहिया वाहनों को रस्सी लगाकर कवर कर लिया, इसके बाद चालानी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने बताया कि शॉपिंग संस्थान के सामने नो पार्किंग में खड़े वाहनों से आवागमन अवरुद्ध हो रहा था, इसके साथ ही हादसे का खतरा बना हुआ था। इस दौरान 500 रुपए प्रति वाहन के अनुसार चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही संस्था के संचालक को भी निर्देशित किया कि वह ग्राहकों के लिए उचित पार्किंग की सुविधा बनाए, इसके साथ ही नियमित अनाउंसमेंट कराकर संस्थान के सामने नो पार्किंग में वाहन को खड़ा होने से रोकें।