दलदल में तब्दील गांधी स्टेडियम, मॉर्निंग वॉक व खेल गतिविधियों में हो रही समस्या

मैदान में हो रहा पानी का रिसाव, साफ-साफाई के अभाव में हो रहा बदहाल

शहडोल. शहर का एक मात्र गांधी स्टेडियम इन दिनों दलदल में तब्दील हो चुका है। सुबह की सैर करने वाले नागरिकों से लेकर शाम को खेलने आने वाले बच्चों तक, सभी को यहां दलदल के कारण परेशानियों का सामना करना पडता है। घास और कीचड़ की भरमार के कारण लोगों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, जिससे यह स्टेडियम अपने वास्तविक उद्देश्यों से दूर होता जा रहा है। स्टेडियम में पिछले कुछ समय से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे मैदान में जलभराव की स्थिति निर्मित हो रही है। यह समस्या न केवल खेल गतिविधियों को बाधित कर रही है, बल्कि यहां मॉर्निंग वॉक करने आने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है।