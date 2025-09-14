दलदल में तब्दील गांधी स्टेडियम, मॉर्निंग वॉक व खेल गतिविधियों में हो रही समस्या

मैदान में हो रहा पानी का रिसाव, साफ-साफाई के अभाव में हो रहा बदहाल
शहडोल. शहर का एक मात्र गांधी स्टेडियम इन दिनों दलदल में तब्दील हो चुका है। सुबह की सैर करने वाले नागरिकों से लेकर शाम को खेलने आने वाले बच्चों तक, सभी को यहां दलदल के कारण परेशानियों का सामना करना पडता है। घास और कीचड़ की भरमार के कारण लोगों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, जिससे यह स्टेडियम अपने वास्तविक उद्देश्यों से दूर होता जा रहा है। स्टेडियम में पिछले कुछ समय से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे मैदान में जलभराव की स्थिति निर्मित हो रही है। यह समस्या न केवल खेल गतिविधियों को बाधित कर रही है, बल्कि यहां मॉर्निंग वॉक करने आने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है।
गांधी स्टेडियम में सुबह व शाम वॉकिंग के लिए सैकड़ों लोग पहुंचते हैं, इनमें अधिकारी वर्ग के साथ-साथ नगर के वरिष्ट नागरिक भी शामिल हैं। स्टेडियम की बदहाल व्यवस्था के कारण बीते कुछ महीने से लोगों का आना कम हो गया है। लोग अब सडक़ों पर वॉकिंग के लिए जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसके साथ ही खेल गतिविधियां पूरी तरह बंद हैं, क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए भी खिलाडिय़ों की संख्या काफी कम हो गई।
इनका कहना
स्टेडियम में पानी का रिसाव रोकने के लिए फं्रट में अलग से नाली बनाई जाएगी, यह कार्य जल्द ही कराया जाएगा, इंजीनियर को इसके लिए निर्देशित किया गया है। स्टेडियम को साफ-सफाई कराकर फिर व्यवस्थित किया जाएगा।
अक्षत बुंदेला, सीएमएओ नपा