आदिवासियों के नाम पर बैंक से वाहन फाइनेंस करा महंगे दामों में बेचने वाला गिरोह पकड़ाया

चार आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से एक लग्जरी कार सहित 13 दोपहिया वाहन हुए बरामद

शहडोल. आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुनियोजित तरीके से आदिवासियों के नाम पर बैंक से वाहन फाइनेंस कराकर महंगे दामों में बेच देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कार, 14 दोपहिया वाहन सहित 18 लाख रुपए का मशरुका जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 25 दिसंबर 2024 को एक फरियादी ने सिंहपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि रावेन्द्र गुप्ता व रवि सोनी अपने अन्य साथी अभयराज द्विवेदी, नुमान खान, मोहित बैगा, जयकुमार राव सभी निवासी सिंहपुर के साथ मिलकर गरीब आदिवासी ग्रामीणों को मोटर साइकिल फाइनेंस कराने का झांस देकर उनके नाम से शहडोल व आसपास के एजेंसियों से बाइक फाइनेंस करवाते हैं, इसके बाद वाहन स्वामियों से छलपूर्वक मोटर साइकिल को अपने कब्जे में लेकर महंगे दामों में बेच देते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष जांच टीम गठित की। जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी रविंद्र गुप्ता और अभयराज द्विवेदी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने संगठित तरीके से आदिवासियों के नाम पर बाइक फाइनेंस कराने व महंगे दामों में बेचने की बात स्वीकार की। पुलिस ने इनके नेटवर्क की जानकारी जुटाते हुए अन्य सहयोगी रवि सोनी एवं मोहित बैगा को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने अरोपियों से पूछताछ के बाद 1 लग्जरी कार सहित 13 मोटर साइकल व स्कूटी बरामद की।