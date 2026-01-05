73 मंडल व 28 बस्तियों में आयोजित होगा हिंदू सम्मेलन

शहडोल. सकल हिंदू समाज द्वारा गठित हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति जिले के 73 मंडल एवं 28 बस्तियां में हिंदू सम्मेलन का आयोजन करेगी। रविवार को प्रेसा वार्ता में समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम पूरे देश के सभी बस्तियां एवं मंडल में आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में शहडोल जिले में भी कार्यक्रम का आयोजन होना है। 15 जनवरी से 30 जनवरी तक सभी मंडल एवं बस्तियों में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति की सात से अधिक उपसमितियां के माध्यम से किया जाना है। पत्रकार वाता से पहले दुर्गा मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना की गई।

जिला हिंदू सम्मेलन टोली के सदस्य असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ राधेश्याम नापित ने बताया कि पांच परिवर्तन सामाजिक सद्भाव समरसता स्वदेशी नागरिक कर्तव्य कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना है। जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक विवेक पांडे के द्वारा 101 स्थान में होने वाले विशाल हिंदू सम्मेलन से संबंधित पूरी रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया । पत्रकार वार्ता में मातृशक्ति के रूप में मोनिका राज, जयश्री कचेर, प्रमिला सिंह उपस्थित रही है। वहीं शिक्षक लाल जी तिवारी, एडवोकेट इंद्रजीत मिश्र ने हिंदू सम्मेलन के विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी दी। मंदिर प्रांगण में उपस्थित सभी खंड एवं नगर से आए हुए हिंदू सम्मेलन समिति के कार्यकर्ताओं को हिंदू सम्मेलन का धर्म ध्वज एवं अक्षत कलश का वितरण किया गया। सभी मंडल एवं बस्तियों में हिंदू सम्मेलन स्थल का भूमि पूजन किया जाएगा।