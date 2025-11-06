Patrika LogoSwitch to English

शहडोल

11 हजार दीपों से जगमगाया भगवान श्रीराम वन गमन मार्ग

भजन गायक एवं कलापथक दल ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Nov 06, 2025

भजन गायक एवं कलापथक दल ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया
शहडोल. देव दीपावली के अवसर पर जिले के ग्राम गंधिया (सीतामढ़ी ) स्थित श्रीराम वन गमन स्थल पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आस्था, श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ 11,000 दीपों से भगवान श्रीरामचंद्र और माता सीता की आराधना की गई। पूरे परिसर में दीपों की रोशनी से अलौकिक दृश्य निर्मित हुआ, जिसने वातावरण को दिव्यता, आस्था तथा अध्यात्मिकता से सराबोर कर दिया। दीप पंक्तियों से पूरा सीतामढ़ी क्षेत्र अलौकिक आभा से प्रकाशित हुआ। कार्यक्रम के दौरान पुजारियों ने महाआरती संपन्न कराई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थलों तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सीतामढ़ी गंधिया एवं आस-पास के ग्रामों के ग्रामीणजनों का सौभाग्य है कि उन्हें भगवान श्रीराम की चरण रज प्राप्त हुई। सांसद ने कहा कि श्रीराम पथगमन सीतामढ़ी, गंधिया को प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने विकसित किया जाएगा।
कार्यक्रम में ब्यौहारी विधायक शरद जुगलाल कोल, कलेक्टर डॉ. केदार सिंह, सीइओ जिला पंचायत शिवम प्रजापति, एसडीएम जयसिंहनगर काजोल सिंह, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग आनन्द राय सिन्हा, उपाध्यक्ष जिला पंचायत फूलवती सिंह, जनपद अध्यक्ष जयसिंहनगर मालती सिंह, सीइओ जनपद अध्यक्ष जयसिंहनगर शिवानी जैन, ब्यौहारी कल्पना यादव, बीइओ राजेन्द्र तिवारी, देवेन्द्र त्रिपाठी, जनपद सदस्य सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी तथा श्रृद्धालुओं ने महाआरती में भाग लिया तथा दीपदान किया।

महिलाओं ने जलाए दीप, की आरती

नगर के मोहनराम तालाब में देव दीपावली के अवसर पर नगर की महिलाओं ने दीप जलाकर आरती की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं तालाब परिसर में एकत्रित हुई। सभी ने दीप जलाकर पूरे परिसर को रोशन कर दिया। इसके बाद आरती व दीपदान कर सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

Published on:

06 Nov 2025 11:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / 11 हजार दीपों से जगमगाया भगवान श्रीराम वन गमन मार्ग

