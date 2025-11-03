गौवंशों में तेजी से बढ़ रहा लंपी वायरस का संक्रमण, हर दिन सामने आ रहे 5-7 मामले

जिले में 524536 गौवंशों की संख्या, वैक्सीन का सिर्फ 1 लाख 7600 डोज मिला

शहडोल. जिले में मवेशियों पर लंपी वायरस का खतरा बढऩा शुरू हो गया है, गौवंशों में लगातार संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार हर दिन औसतन 5 से 7 नए गौवंश इस जानलेवा बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं, जिससे पशुपालकों में चिंता बनी हुई है। जिले में गौवंशों को संक्रमण से बचाने के लिए प्री वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। विभाग को 1 लाख 7600 वैक्सीन का डोज ही प्राप्त हुआ था, जिसमें अब तक 107492 डोज लगाए जा चुके हैं। जिले में गौवंशों की संख्या 524536 है। ऐसे में 25 फीसदी से भी कम गौवंशों को वैक्सीनेशन का लाभ मिल सका है। इतना ही नहीं लंपी वायरस के लगातार सामने आ रहे मामले को देखते हुए गौसेवक भी सक्रिय हो गए हैं और संक्रमित पशुओं का नि:शुल्क उपचार करना शुरू कर दिया है।