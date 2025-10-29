एमपी में 772 ‘लाड़ली बहनों’ को बड़ा झटका, खाते में नहीं पहुंची ‘किस्त’

MP News: मध्यप्रदेश की 772 लाड़ली बहनों को बड़ा झटका लगा है। दीपावली पर किश्त का इंतजार रही बहनों के खाते में राशि नहीं पहुंची। जिसको लेकर शहडोल जिले की लाड़ली बहनें बैंक और कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं।
ग्रामीण बैंक के समायोजन की वजह से आईएफएससी कोड बदल गया है। जिन लाड़ली बहनों के खाते ग्रामीण बैंकों में थे। उनके भुगतान रुक गए हैं। आईएफएससी कोर्ड अपडेट होने के बाद भी बहनों के खाते में राशि पहुंच पाएगी।
लाड़ली बहनों को अब बैंकों में जाकर आवश्यक सुधार के साथ ही आधार कार्ड मैपिंग व सीडिंग कराना होगा। इसके बाद ही उनके खाते में राशि अंतरित हो पाएगी। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर माह में जिले की 1 लाख 88 हजार 695 लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रुपए की राशि अंतरित की गई थी।
इधर, महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि समग्र आईडी डी-लिंक होना, आधार कार्ड मैप न होना, आधार कार्ड नंबर डी-सीड हो जाने की वजह से लाड़ली बहनों का भुगतान रुक जाता है। इसके लिए हितग्राहियों को अपने दस्तोवज अपडेट कराने होंगे, इसके बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।
