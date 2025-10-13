एमपी में 3 हजार की रिश्वत लेते ‘ASI’ रंगे हाथों पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

दरअसल, वार्ड क्रमांक 2 निवासी योगेंद्र वर्मा से भवन निर्माण की स्वीकृति के नाम पर 10 हजार की रिश्वत मांगी गई थी। लंबे मोलभाव के बाद यह रकम 5 हजार तय हुई। योगेंद्र वर्मा ने पहली किस्त के 2 हजार रुपए पहले ही दे दिए थे। जबकि दूसरी किस्त के 3 हजार देते समय लोकायुक्त टीम ने एएसआई इंद्र बहादुर सिंह उर्फ आई.बी. सिंह को रंगे हाथों पकड़ लिया।