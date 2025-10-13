Patrika LogoSwitch to English

शहडोल

एमपी में 3 हजार की रिश्वत लेते ‘ASI’ रंगे हाथों पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए एएसआई को तीन हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।

less than 1 minute read

शहडोल

image

Himanshu Singh

Oct 13, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर आए दिन लोकायुक्त नकेल कस रहा है। बावजूद इसके रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला शहडोल जिले के धनपुरी नगर पालिका से सामने आया है। यहां पर एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है।

3 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया एएसआई

दरअसल, वार्ड क्रमांक 2 निवासी योगेंद्र वर्मा से भवन निर्माण की स्वीकृति के नाम पर 10 हजार की रिश्वत मांगी गई थी। लंबे मोलभाव के बाद यह रकम 5 हजार तय हुई। योगेंद्र वर्मा ने पहली किस्त के 2 हजार रुपए पहले ही दे दिए थे। जबकि दूसरी किस्त के 3 हजार देते समय लोकायुक्त टीम ने एएसआई इंद्र बहादुर सिंह उर्फ आई.बी. सिंह को रंगे हाथों पकड़ लिया।

नगरपालिका का स्थाई कर्मचारी रज्जन चौधरी

नगर पालिका का कर्मचारी भी था शामिल

लोकायुक्त की टीम ने धनपुरी नगरपालिका परिसर में दबिश दी और मौके से रिश्वत की रकम बरामद की। बताया जा रहा है कि एएसआई के साथ नगरपालिका का स्थाई कर्मचारी रज्जन चौधरी भी इस घूसखोरी में शामिल था। लोकायुक्त की टीम ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है।

Published on:

13 Oct 2025 01:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / एमपी में 3 हजार की रिश्वत लेते ‘ASI’ रंगे हाथों पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

