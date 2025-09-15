Patrika LogoSwitch to English

शहडोल

एमपी में कलेक्टर का व्हाट्सएप हैक, कई लोगों को भेजे गए संदिग्ध मैसेज

MP News: मध्यप्रदेश के शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर हैक हो गया है। जिससे कई लोगों को संदिग्ध मैसेज भी भेजे गए हैं।

शहडोल

Himanshu Singh

Sep 15, 2025

shahdol collector

MP News: मध्यप्रदेश के शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर हैक हो गया है। कलेक्टर ने मामले की जानकारी एसपी रामजी श्रीवास्तव को दे दी है। साइबर सेल मामले की जांच में जुट गई है। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से अपील की है कि उनके नंबर से आने वाले किसी भी मैसेज का जवाब न दिया जाए।

एसपी ने साइबर टीम को अलर्ट कर दिया है। टीम हैकर की आईपी एड्रेस खंगाल रही है। ताकि हैकर की लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। पत्रिका से बातचीत में कलेक्टर ने बताया कि रात में हैक हुआ है। कई लोगों को मैसेज भी गए हैं। साइबर टीम जांच कर रही है।



बता दें कि, कलेक्टर केदार सिंह का व्हाट्सएप नंबर रविवार देर रात लगभग 2 बजे हैक हो गया था। इसके बाद से ही लोगों के पास संदिग्ध कॉल और मैसेज पहुंच रहे हैं। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि उनके नंबर से आने वाले किसी भी कॉल या मैसेज को नज़रअंदाज़ करें और किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया न दें।

