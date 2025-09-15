एमपी में कलेक्टर का व्हाट्सएप हैक, कई लोगों को भेजे गए संदिग्ध मैसेज

MP News: मध्यप्रदेश के शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर हैक हो गया है। कलेक्टर ने मामले की जानकारी एसपी रामजी श्रीवास्तव को दे दी है। साइबर सेल मामले की जांच में जुट गई है। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से अपील की है कि उनके नंबर से आने वाले किसी भी मैसेज का जवाब न दिया जाए।



एसपी ने साइबर टीम को अलर्ट कर दिया है। टीम हैकर की आईपी एड्रेस खंगाल रही है। ताकि हैकर की लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। पत्रिका से बातचीत में कलेक्टर ने बताया कि रात में हैक हुआ है। कई लोगों को मैसेज भी गए हैं। साइबर टीम जांच कर रही है।