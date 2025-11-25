क्रशिंग मशीन में फंसा युवक का हाथ, 3 घंटे तक चला रेस्क्यू; काटना पड़ा ‘हाथ का पंजा’

आरपीएफ ने युवक को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। यहां पर डॉक्टरों ने हाथ के पंजे को काटकर इलाज शुरु किया। अधिकारियों के अनुसार सौरभ उर्फ सत्यम गुप्ता पिता रामभुवन 25 वर्ष निवासी गोवर्धे मानपुर उमरिया सोमवार की रात मनेन्द्रगढ़ जाने के लिए शहडोल स्टेशन पहुंचा था। यहां वह प्लेटफार्म नंबर-1 में रीवा-चिरमिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान रात करीब 1 बजे वह पानी की खाली बॉटल को क्रशिंग मशीन में डालने पहुंचा, जहां उसका हाथ मशीन के अंदर फंस गया। युवक के चीखने चिल्लाने पर आरपीएफ जवान पहुंचे और मशीन बंद कर हाथ निकालने की कोशिश की लेकिन मशीन में फंसे होने के कारण नहीं निकल सका।