क्रशिंग मशीन में फंसा युवक का हाथ, 3 घंटे तक चला रेस्क्यू; काटना पड़ा ‘हाथ का पंजा’

MP News: मध्यप्रदेश के शहडोल रेलवे स्टेशन में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई। जब प्लॉस्टिक बोतल क्रशिंग मशीन में एक युवक का हाथ फंस गया। रेलवे ने फौरन स्टॉफ को बुलाकर क्रशिंग मशीन को कटवाया। जिसके बाग युवक का हाथ बाहर निकाला जा सका।
आरपीएफ ने युवक को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। यहां पर डॉक्टरों ने हाथ के पंजे को काटकर इलाज शुरु किया। अधिकारियों के अनुसार सौरभ उर्फ सत्यम गुप्ता पिता रामभुवन 25 वर्ष निवासी गोवर्धे मानपुर उमरिया सोमवार की रात मनेन्द्रगढ़ जाने के लिए शहडोल स्टेशन पहुंचा था। यहां वह प्लेटफार्म नंबर-1 में रीवा-चिरमिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान रात करीब 1 बजे वह पानी की खाली बॉटल को क्रशिंग मशीन में डालने पहुंचा, जहां उसका हाथ मशीन के अंदर फंस गया। युवक के चीखने चिल्लाने पर आरपीएफ जवान पहुंचे और मशीन बंद कर हाथ निकालने की कोशिश की लेकिन मशीन में फंसे होने के कारण नहीं निकल सका।
आरपीएफ जवानों ने घटना की जानकारी रेलवे के टेक्निकल विभाग को दी। जिसके बाद इंजीनियर पहुंचकर करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद क्रशिंग मशीन को काटकर युवक का हाथ बाहर निकला। घटना की जानकारी लगते ही जीआरपीएफ, स्थानीय अधिकारी व रेलवे के डॉक्टर भी घटना स्थल पहुंच गए। इस दौरान पुरानी बस्ती में रहने वाली युवक की बहन भी स्टेशन पहुंच गई। युवक को गंभीर हालत में आरपीएफ ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है।
इधर, आरपीएफ के अधिकारियों का कहना था कि, युवक नशे में था, जिससे वह समझ नहीं पाया और क्रशिंग मीशन में डालने के लिए हाथ को भी अंदर डाल दिया।
शहडोल आरपीएफ प्रभारी वीके तिवारी ने बताया कि घटना रात 1 बजे की है। युवक मनेन्द्रगढ़ जाने के लिए टे्रन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान पानी की क्रशिंग मशीन में डालते समय हाथ फंस गया। युवक को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है।
