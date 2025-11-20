शहडोल में पहली बार नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन

396 खिलाड़ी, 66 कोच व मैनेजर के साथ 50 स्टेट ऑफीसर प्रतियोगिता में शामिल होंगे, जिनके रुकने से लेकर नाश्ते व भोजन की व्यवस्था के लिए अलग-अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। संभाग भर से आवश्यकतानुसार शिक्षकों को भी इस कार्य की जिम्मेदारी दी जाएगी। खिलाडिय़ों के ठहरने के लिए आधुनिक तरीके से निर्मित छात्रावास चिन्हित किया जाएगा। वहीं कोच, रैफरी व स्टेट ऑफीसर के लिए लॉज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। खेल प्रतियोगिता में भोजन व टेंट सहित अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से ठेका दिया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है।