शहडोल

शहडोल में पहली बार नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन

भारत के अलग-अलग राज्यों से पहुंचेगी टीमें, तैयारियों में जुटा विभाग

शहडोल

Kamlesh Rajak

Nov 20, 2025

शहडोल. नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगित शहडोल में पहली बार होना तय हुआ है। 19 से 23 दिसम्बर तक आयोजित होने वाली इस 14 वर्षीय बालिका नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भारत के अलग-अलग राज्यों से करीब 33 टीमें शामिल होंगी। सोमवार को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने शिक्षा विभाग सहित अन्य अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रतियोगिता शहडोल के चार खेल मैदानों में आयोजित होंगी, इसके लिए खेल मैदानों को व्यवस्थित किया जाएगा।

व्यवस्था के लिए अधिकारियों की लगेगी ड्यूटी

396 खिलाड़ी, 66 कोच व मैनेजर के साथ 50 स्टेट ऑफीसर प्रतियोगिता में शामिल होंगे, जिनके रुकने से लेकर नाश्ते व भोजन की व्यवस्था के लिए अलग-अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। संभाग भर से आवश्यकतानुसार शिक्षकों को भी इस कार्य की जिम्मेदारी दी जाएगी। खिलाडिय़ों के ठहरने के लिए आधुनिक तरीके से निर्मित छात्रावास चिन्हित किया जाएगा। वहीं कोच, रैफरी व स्टेट ऑफीसर के लिए लॉज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। खेल प्रतियोगिता में भोजन व टेंट सहित अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से ठेका दिया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है।

20 Nov 2025 12:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / शहडोल में पहली बार नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन

