खदान में एनडीइआरएफ को नहीं मिली सफलता, अब आज से सेना की टीम करेगी रेस्क्यू

50 मीटर नीचे डोजर का लोकेशन, दो बार हुक किया लेकिन नहीं फंसा

शहडोल.एसइसीएल सोहागपुर एरिया के अमलाई ओसीएम ओपन खदान में बीते चार दिनों से फंसे वाहन व ट्रिपर ऑपरेटर का सुराग नहीं लग सका। मंगलवार को एनडीइआरफ की टीम ने सुबह से लेकर देर शाम तक रेस्क्यू किया लेकिन किसी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान 50 मीटर नीचे डोजर का लोकेश ट्रैस हुआ, जिसे दो बार हुक में फंसाकर ऊपर लाने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों बार हुक छूट गया। देर शाम तक एनडीइआरएफ की टीम ने प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। जिससे टीम ने हाथ खड़े कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि बुधवार को अब आर्मी की टीम रेस्क्यू के लिए उतरेगी।