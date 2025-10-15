खदान में एनडीइआरएफ को नहीं मिली सफलता, अब आज से सेना की टीम करेगी रेस्क्यू

50 मीटर नीचे डोजर का लोकेशन, दो बार हुक किया लेकिन नहीं फंसा
शहडोल.एसइसीएल सोहागपुर एरिया के अमलाई ओसीएम ओपन खदान में बीते चार दिनों से फंसे वाहन व ट्रिपर ऑपरेटर का सुराग नहीं लग सका। मंगलवार को एनडीइआरफ की टीम ने सुबह से लेकर देर शाम तक रेस्क्यू किया लेकिन किसी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान 50 मीटर नीचे डोजर का लोकेश ट्रैस हुआ, जिसे दो बार हुक में फंसाकर ऊपर लाने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों बार हुक छूट गया। देर शाम तक एनडीइआरएफ की टीम ने प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। जिससे टीम ने हाथ खड़े कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि बुधवार को अब आर्मी की टीम रेस्क्यू के लिए उतरेगी।
मंगलवार को कलेक्टर डॉ. केदार ङ्क्षसह दोपहर करीब 2 बजे घटना स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने रेस्क्यू टीम से बातचीत कर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने खदान में फंसे ऑपरेटर के परिजनों से भी चर्चा की, उन्होंने परिजनों से जल्द ही रेस्क्यू मेें सफलता मिलने की बात कही। कलेक्टर ने सभी टीमों से चर्चा कर बुधवार को मिलकर रेस्क्यू करने की बात कही। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि संसाधन की कमी होने पर अवगत कराएं, व्यवस्था बनाई जाएगी।
