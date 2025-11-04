पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के छात्रों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से निवेश प्रस्ताव

विश्वविद्यालय के छात्रों ने न केवल तकनीकी ज्ञान बल्कि नवाचार, तर्कशक्ति और प्रस्तुतीकरण में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. रामशंकर ने छात्रों की इस अद्भुत उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे छात्र अब देश के सर्वोच्च तकनीकी संस्थानों को टक्कर दे रहे हैं। यह विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर और नवाचार की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है। कुलसचिव डॉ. आशीष तिवारी ने बताया कि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दोनों छात्रों को अब शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों से निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। दोनों छात्र वर्तमान में व्यावसायिक समझौते की प्रक्रिया में हैं, जिससे विश्वविद्यालय में उद्योग संस्थान सहयोग की नई दिशा खुलेगी। विश्वविद्यालय के एआई क्लब के समन्वयक ने कहा कि यह सफलता न केवल तकनीकी उत्कृष्टता का परिणाम है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की मेहनत और लगन का भी प्रतीक है। यह उपलब्धि पं. शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान दिला रही है।