Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

मरीजों के भोजन में कटौती, 4 की जगह दी जा रही दो रोटी, थाली से सलाद भी गायब

जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को मेन्यू के अनुसार नहीं मिल रहा भोजन

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Nov 04, 2025

जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को मेन्यू के अनुसार नहीं मिल रहा भोजन
शहडोल. जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को बेहतर उपचार के साथ पोषणयुक्त भोजन दिए जाने की योजना लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है। मरीजों को परोसे जाने वाले भोजन की थाली से सबसे महत्वपूर्ण सलाद गायब है, वहीं मरीजों को दी जाने वाली रोटी में भी ठेका कंपनी द्वारा कटौती की जाती है, जिससे मरीजों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। मरीजों और परिजनों का कहना है कि भोजन की गुणवत्ता भी खराब है, सीजनी हरी सब्जी के नाम पर अधिकांश दिनों में सिर्फ कद्दू दिया जाता है, वहीं पालक की जगह लाल भाजी परोसी जाती है।

रविवार को यह था भोजन के मेन्यू में

गर्भवती व धात्री महिलाओं के साथ एसएनसीयू व एनआरसी में भर्ती बच्चों को लिए डाइट चार्ट अलग बनाया गया है, चार्ट के अनुसार सुबह चाय के साथ 4 टोस्ट दिया जाना था, लेकिन महिलाओं को चाय के साथ दो बिस्किट दिया गया था, इसी प्रकार सुबह नाश्ते में दूध, दलिया व पपीता दिया जाना था, लेकिन मरीजों को पपीता की जगह दो केला दिया गया था। इसी प्रकार दोपहर के भोजन में सलाद 50 ग्राम, रोटी 3-4, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी जैसे लौकी, तरोई, गिलकी, टमाटर, सेम, भिंडी, पालक दिया जाना था। दाल 1 कटोरी और चावल 150 ग्राम दिया जाना था। ठेका कंपनी की तरफ से इस मेन्यू का पालन न करते हुए अपने अनुसार भोजन परोसा गया था। इसी प्रकार अन्य मरीजों को भी रविवार को नाश्ते में दूध, टोस्ट अथवा दलिया दिया जाना था, दोपहर के भोजन भोजन में सलाद, 3-4 रोटी, हरी सब्जी, दाल मूंग की और चावल परोसा जाना था, लेकिन एक ही तरह का भोजन सभी मरीजों को दिया जाना पाया गया।

भोजन वितरण में दिखी लापरवाही

जिला अस्पताल में भोजन वितरण व्यवस्था की पड़ताल में कई खामियां नजर आई। पत्रिका टीम रविवार की दोपहर करीब 1.20 बजे अस्पताल पहुंची तो ठेका कंपनी के कर्मचारी वार्डों में मरीजों को दाल, चावल, रोटी व कद्दू की सब्जी परोस रहे थे। सर्जिकल वार्ड में भर्ती कई मरीजों को दो रोटियां दी गई थी, वहीं सब्जी भी पर्याप्त नहीं मिली थी और थाली से सलाद पूरी तरह गायब था। मरीजों से पूछताछ में पता चला कि दो रोटी व एक कटोरी चावल, दाल के साथ एक चम्मच सब्जी दी गई है। कर्मचारियों से जब पत्रिका टीम ने इस बात पर सवाल किया तो रोटियों की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई, लेकिन टीम के वापस आते ही फिर दो रोटी वितरण किया जाने लगा। वहीं प्रसूति वार्ड में महिलाओं के पोषण आहार में भी कटौती की बात सामने आई।

  • बेटी की सर्जरी हुई है, दोपहर व रात का खाना मिलता तो है, लेकिन पेटभर नहीं दिया जाता है, बेटी चार रोटी मांग रही थी, लेकिन सिर्फ दो रोटी ही दी गई है। कर्मचारियों से रोटी देने को कहा तो साफ मना कर दिया गया। पर्याप्त भोजन नहीं मिलने पर बाजार से लाने की मजबूरी बनती है।लवकेश रैदास, परिजन
  • तीन दिन से भर्ती हूं पर संतोषजनक भोजन नहीं मिलता है, सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर तक के भोजन में कटौती की जाती है, प्रसूताओं को किस तरह का भोजन दिया जाना चाहिए, इसका ख्याल नहीं रखा जाता, सभी मरीजों को एक समान भोजन वितरण किया जाता है, जिससे समस्या होती है।सरोज कोल, भर्ती मरीज
  • इनका कहनाअस्पताल में खाने की गुणवत्ता को लेकर समय-समय पर जांच की जाती है, अगर लापरवाही बरती जा रही है तो इसकी जांच कराकर ठेका कंपनी को नोटिस जारी किया जाएगा।पूजा सोनी, सहायक प्रबंधक जिला अस्पताल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 12:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / मरीजों के भोजन में कटौती, 4 की जगह दी जा रही दो रोटी, थाली से सलाद भी गायब

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के छात्रों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से निवेश प्रस्ताव

शहडोल

खतरे में एमपी के वन्यजीव, गांव-गांव पहुंचे असम, मिजोरम के बड़े तस्कर… नेपाल, वियतनाम, म्यांमार, चीन तक सप्लाई

MP Wildlife in Danger Wild Animals Trafficking Network Increased
Patrika Special News

ऑटोनामस होगा कन्या महाविद्यालय, विवि पर निर्भरता होगी कम, परीक्षा व सिलेबस परिवर्तन की होगी स्वतंत्रता

शहडोल

गौवंशों में तेजी से बढ़ रहा लंपी वायरस का संक्रमण, हर दिन सामने आ रहे 5-7 मामले

शहडोल

खदान हादसे में 22 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं, प्रबंधन ने कहा- जांच करा रहे

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.