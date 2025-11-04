मरीजों के भोजन में कटौती, 4 की जगह दी जा रही दो रोटी, थाली से सलाद भी गायब

गर्भवती व धात्री महिलाओं के साथ एसएनसीयू व एनआरसी में भर्ती बच्चों को लिए डाइट चार्ट अलग बनाया गया है, चार्ट के अनुसार सुबह चाय के साथ 4 टोस्ट दिया जाना था, लेकिन महिलाओं को चाय के साथ दो बिस्किट दिया गया था, इसी प्रकार सुबह नाश्ते में दूध, दलिया व पपीता दिया जाना था, लेकिन मरीजों को पपीता की जगह दो केला दिया गया था। इसी प्रकार दोपहर के भोजन में सलाद 50 ग्राम, रोटी 3-4, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी जैसे लौकी, तरोई, गिलकी, टमाटर, सेम, भिंडी, पालक दिया जाना था। दाल 1 कटोरी और चावल 150 ग्राम दिया जाना था। ठेका कंपनी की तरफ से इस मेन्यू का पालन न करते हुए अपने अनुसार भोजन परोसा गया था। इसी प्रकार अन्य मरीजों को भी रविवार को नाश्ते में दूध, टोस्ट अथवा दलिया दिया जाना था, दोपहर के भोजन भोजन में सलाद, 3-4 रोटी, हरी सब्जी, दाल मूंग की और चावल परोसा जाना था, लेकिन एक ही तरह का भोजन सभी मरीजों को दिया जाना पाया गया।