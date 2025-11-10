हर दिन टूट रही पाइप लाइन, सडक़ पर बह रहा पानी, दलदल से निकलना भी हो रहा मुश्किल

व्यस्ततम मार्ग में सीवर लाइन डालने के बाद फिलिंग में लापरवाही से बढ़ी परेशानी

शहडोल. नगर में इन दिनों व्यस्ततम क्षेत्र व मुख्य मार्गों में सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या गांधी चौक से जैन मंदिर मार्ग में लगभग एक सप्ताह से चल रहे कार्य के दौरान हो रही है। शहर का सबसे व्यस्ततम मार्ग होने के साथ ही इसकी चौड़ाई भी बहुत कम है। ऐसे में एक तरफ सीवर लाइन बिछाने के लिए चल रही खुदाई की वजह से आए दिन जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। मशीनों से खुदाई के चलते इस मार्ग में जलापूर्ति के लिए बिछाई गई पाइप लाइन आए दिन टूट रही है। स्टेशन पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग होने की वजह से लोग यहीं से आवागमन करते हैं। ऐसे में हर पल जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। इसका असर यहां के व्यापारियों के व्यापार पर भी देखने मिल रहा है। दुकानों के सामने खुदाई हो जाने की वजह से ग्राहकी प्रभावित हो रही है।