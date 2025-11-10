Patrika LogoSwitch to English

शहडोल

हर दिन टूट रही पाइप लाइन, सडक़ पर बह रहा पानी, दलदल से निकलना भी हो रहा मुश्किल

व्यस्ततम मार्ग में सीवर लाइन डालने के बाद फिलिंग में लापरवाही से बढ़ी परेशानी

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Nov 10, 2025

व्यस्ततम मार्ग में सीवर लाइन डालने के बाद फिलिंग में लापरवाही से बढ़ी परेशानी
शहडोल. नगर में इन दिनों व्यस्ततम क्षेत्र व मुख्य मार्गों में सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या गांधी चौक से जैन मंदिर मार्ग में लगभग एक सप्ताह से चल रहे कार्य के दौरान हो रही है। शहर का सबसे व्यस्ततम मार्ग होने के साथ ही इसकी चौड़ाई भी बहुत कम है। ऐसे में एक तरफ सीवर लाइन बिछाने के लिए चल रही खुदाई की वजह से आए दिन जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। मशीनों से खुदाई के चलते इस मार्ग में जलापूर्ति के लिए बिछाई गई पाइप लाइन आए दिन टूट रही है। स्टेशन पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग होने की वजह से लोग यहीं से आवागमन करते हैं। ऐसे में हर पल जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। इसका असर यहां के व्यापारियों के व्यापार पर भी देखने मिल रहा है। दुकानों के सामने खुदाई हो जाने की वजह से ग्राहकी प्रभावित हो रही है।

घरों में नहीं पहुंच रहा पीने का पानी

एमएलबी स्कूल से जैन मंदिर के बीच चल रही खुदाई के दौरान तीन दिन से लगातार पाइप लाइन टूट रही है, पूरा पानी सडक़ में बह रहा है। पाइप लाइन टूटने की वजह से लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। वहीं तीन दिन से सडक़ पर पानी बहने की वजह से दलदल की स्थिति निर्मित हो रही है। इससे लोग काफी परेशान है। पाइप लाइन में सुधार कार्य किया जा रहा है, लेकिन बड़े वाहनों के आवागमन की वजह से पाइप फिर टूट जा रही है।

आए दिन फंस रहे वाहन, हो रहे हादसे

व्यापारियों की माने तो सीवर लाइन बिछाने का कार्य जहां तक हो गया है वहां मिट्टी फिलिंग की गई है। मिट्टी फिलिंग का कार्य सही तरीके से न होने व पानी भरने की वजह से दलदल की स्थिति निर्मित हो गई है। इस मार्ग से होकर गुजरने वाले वाहन इस दलदल में फंस रहे हैं। दो दिन में दो वाहन इसमें फंस चुके हैं, वहीं शनिवार को एक महिला हादसे का शिकार हो गई थी। व्यस्ततम मार्ग होने की वजह से जाम पहले भी लगता था, लेकिन अब हर पल जाम लग रहा है।

काम पूरा होते ही करें रेस्टोरेशन

व्यापारियों का कहना है कि सीवर लाइन बिछाने के बाद मिट्टी फिलिंग कर छोड़ दिया जा रहा है। कंपनी जितने में क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूरा कर ले रही हैं उसमें रेस्टोरेशन का कार्य भी करे, जिससे लोगों व व्यापारियों को कुछ राहत मिल सके।

सीवर लाइन बिछाने के दौरान पाइप लाइन फूटने की समस्या आ रही है। कंपनी को पत्राचार किया गया था कि जलापूर्ति प्रभावित न हो, पाइप लाइन टूटने पर तुरंत सुधार कार्य कराया जाए। जिससे लोगों को कोई समस्या न हो।
सुखेन्द्र सिंह तोमर, जलप्रभारी नगर पालिका, शहडोल

Published on:

10 Nov 2025 11:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / हर दिन टूट रही पाइप लाइन, सडक़ पर बह रहा पानी, दलदल से निकलना भी हो रहा मुश्किल

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

