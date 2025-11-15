Patrika LogoSwitch to English

शहडोल

पुलिस ने किया चोरी खुलासा,तीन आरोपी गिरफ्तार, 30 लाख के जेवर बरामद

दो भाइयों ने मिलकर दिया चोरी की घटना को अंजाम, दोस्त का लिया था सहारा

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Nov 15, 2025

दो भाइयों ने मिलकर दिया चोरी की घटना को अंजाम, दोस्त का लिया था सहारा
शहडोल. सोहागपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए चोरी का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 30 लाख रुपए के जेवर भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि 10 नवम्बर को पीडि़त सिद्धगणेश शुक्ला निवासी वार्ड4 राम जानकी मंदिर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रात के समय अज्ञात बदमाशों ने घर के पीछे बने नवनिर्मित कमरे में रखी अलमारी को तोडकऱ नकद राशि एवं जेवर पार कर दिए हैं। शिकायत पर पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की सहायता से आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने चोरी के मुख्य आरोपी हर्षित द्विवेदी पिता राकेश द्विवेदी 27 वर्ष, हरेकृष्ण द्विवेदी 29 वर्ष एवं वीरेन्द्र वर्मा उर्फ मंकू पिता उमन प्रसाद वर्मा 22 वर्ष सभी निवासी रामजानकी मंदिर के पास को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने अरोपियों के कब्जे से चोरी के 30 लाख रुपए बरामद किए हंै।

दोनों भाइयों के हैं आपराधिक रिकार्ड

सोहागपुर थाना प्रभारी भूपेन्द्रमणि पांडेय ने बताया कि आरोपी हर्षित द्विवेदी व हरेकृष्ण द्विवेदी दोनों सगे भाई हैं। वहीं तीसरा आरोपी वीरेन्द्र वर्मा दोस्त है। दोनों भाइयों के विरुद्ध मारपीट के कई आपराधिक रिकार्ड दर्ज हैं। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी हर्षित द्विवेदी बनारस भाग गया था, जिसकी तलाश में पुलिस की एक टीम बनारस भी गई थी, लेकिन आरोपी को इसकी भनक लग गई और वह फिर शहडोल आ गया, जिसे बाणगंगा के पास से हिरासत में लिया गया।

Published on:

15 Nov 2025 11:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / पुलिस ने किया चोरी खुलासा,तीन आरोपी गिरफ्तार, 30 लाख के जेवर बरामद

