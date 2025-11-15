पुलिस ने किया चोरी खुलासा,तीन आरोपी गिरफ्तार, 30 लाख के जेवर बरामद

दो भाइयों ने मिलकर दिया चोरी की घटना को अंजाम, दोस्त का लिया था सहारा

शहडोल. सोहागपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए चोरी का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 30 लाख रुपए के जेवर भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि 10 नवम्बर को पीडि़त सिद्धगणेश शुक्ला निवासी वार्ड4 राम जानकी मंदिर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रात के समय अज्ञात बदमाशों ने घर के पीछे बने नवनिर्मित कमरे में रखी अलमारी को तोडकऱ नकद राशि एवं जेवर पार कर दिए हैं। शिकायत पर पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की सहायता से आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने चोरी के मुख्य आरोपी हर्षित द्विवेदी पिता राकेश द्विवेदी 27 वर्ष, हरेकृष्ण द्विवेदी 29 वर्ष एवं वीरेन्द्र वर्मा उर्फ मंकू पिता उमन प्रसाद वर्मा 22 वर्ष सभी निवासी रामजानकी मंदिर के पास को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने अरोपियों के कब्जे से चोरी के 30 लाख रुपए बरामद किए हंै।