केशवाही में पथराव व पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में हल्लाबोल, पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी

तीनों विधायकों के साथ सर्व हिन्दू समाज ने रैली निकाल दोषी पुलिसकर्मियों को हटाने व एफआइआर खारिज करने की मांग की

शहडोल. केशवाही में 3 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए पथराव और पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज सर्व हिन्दू समाज ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया। पुराना बस स्टैंड में जिले भर से हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। यहां धरना प्रदर्शन कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही केशवाही में पुलिस के बल प्रयोग का विरोध किया। दोपहर 3.30 बजे रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपा। संगठन के लोगों ने कहा दो दिन के भीतर अधिकारी दोषियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो वे फिर से आंदोलन करने विवश होंगे। इस दौरान तीनों विधान सभा क्षेत्र के विधायक भी उपस्थित रहे।