राज्य स्तरीय बालिका बास्केटबॉल : संभाग की 10 टीमें दिखाएंगी प्रतिभा

शहडोल. राज्य स्तरीय 14 वर्ष आयु वर्ग बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सीइओ जिला पंचायत शिवम प्रजापति की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में तैयारी बैठक आायोजित की गई। सीइओ जिला पंचायत ने कहा कि हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, जिससे प्रदेश के अलग-अलग संभागों से आने वाले खिलाड़ी अच्छी छवि लेकर लौटें। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के आने का रूट एवं समय, टीम में आने वाले खिलाडिय़ों एवं टीम प्रबंधन समिति से सम्पर्क कर उनके रुकने वाले स्थानों तक पहुंचाने तथा जिस स्थान पर उन्हें रोका जा रहा है, वहां भोजन, रुकने की व्यवस्था, साफ-सफाई तथा टीमों को उनके मैच के अनुसार खेल मैदान तक पहुंचाने के लिए साधन की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी उन खेल मैदानों की आवश्यक मरम्मत भी सुनिश्चित की जाए। ठहरने के स्थान एवं खेल मैदान में प्रसाधन, चिकित्सा तथा नियंत्रण कक्ष बनाकर टीमों को मार्गदर्शन की भी व्यवस्था की जाए।



बैठक में बताया गया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 10 संभागों से 120 खिलाडिय़ों सहित टीम प्रबंधक एवं स्टेट आफीसर्स सहित 200 लोगों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी है। खिलाडिय़ों के रुकने की व्यवस्था पांडवनगर स्थित दिव्यांग छात्रावासों एवं रमसा के छात्रावासों में की जाएगी। प्रतियोगिताएं गांधी स्टेडियम, कान्वेन्ट स्कूल तथा इंदिरागांधी महाविद्यालय के बास्केटबॉल खेल मैदान में आयोजित की जानी है। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मार्चपास्ट तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। आयोजन को व्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगी। बैठक में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग आनन्द राय सिन्हा, उप संचालक शिक्षा फूलसिंह मारपाची, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अक्षत बुंदेला, सहायक संचालक खेल रईस अहमद, जिला क्रीड़ा अधिकारी रामरूद्र पटेल, सुदर्शन मिश्रा, डॉ. राकेश त्रिपाठी सहित स्कूलों के प्राचार्य, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कोच, व्यायाम शिक्षक सहित आयोजन समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।